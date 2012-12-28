Водитель на белом автомобиле врезался в угол здания общепита на улице Механизаторов и скрылся

Работники фастфуда просят водителя объявиться и решить проблему с разбитым крыльцом заведения без обращения в правоохранительные органы.

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18 сентября легковой автомобиль врезался в угол и снес ограждение крыльца заведения, расположенного в доме №15А владение 1 по улице Механизаторов, после чего водитель уехал с место аварии.Момент удара зафиксировали камеры видеонаблюдения, а государственные регистрационные знаки скрывшегося транспортного средства четко видны на записи.Администрация кафе обращается к виновнику происшествия с призывом добровольно выйти на связь. В организации выражают готовность урегулировать вопрос о возмещении нанесенного ущерба в досудебном порядке, однако в случае игнорирования обращения материалы о произошедшем будут переданы в правоохранительные органы для привлечения водителя к ответственности.