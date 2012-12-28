Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Прокуратура добилась восстановления прав двоих детей погибшего участника СВО от первого брака
Водитель на белом автомобиле врезался в угол здания общепита на улице Механизаторов и скрылся
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Выходные в Липецке: дожить до ста лет – лайфхак, «Металлург» в погоне за медалями и выборы, выборы
Общество
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сегодня, 09:51
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Водитель на белом автомобиле врезался в угол здания общепита на улице Механизаторов и скрылся
Работники фастфуда просят водителя объявиться и решить проблему с разбитым крыльцом заведения без обращения в правоохранительные органы.
Момент удара зафиксировали камеры видеонаблюдения, а государственные регистрационные знаки скрывшегося транспортного средства четко видны на записи.
Администрация кафе обращается к виновнику происшествия с призывом добровольно выйти на связь. В организации выражают готовность урегулировать вопрос о возмещении нанесенного ущерба в досудебном порядке, однако в случае игнорирования обращения материалы о произошедшем будут переданы в правоохранительные органы для привлечения водителя к ответственности.
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