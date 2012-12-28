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вчера, 17:31
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Оперативники МВД и ФСБ задержали в Липецке торговцев оружием

Трое мужчин задержаны с поличным при попытке продать автомат Калашникова и гранату. Ещё двое обвиняются в уже совершённой сделке.

Оперативники областного управления уголовного розыска и регионального УФСБ при поддержке росгвардейцев задержали пятерых участников организованной группы в возрасте от 35 до 50 лет, торговавших огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывными устройствами.

«Троих злоумышленников, которые пытались продать ручную гранату и автомат Калашникова с 12 патронами к нему, правоохранители задержали с поличным в гараже частного домовладения во время проверочной закупки», — сообщает областное управление МВД.

Ещё двое членов группы — родные братья — задержаны за совершённую в декабре прошлого года сделку: они продали жителю Воронежской области автомат, две оборонительные гранаты (одна из которых — иностранного производства), запалы и взрыватель. Всё это оружие у воронежца изъято.

«При обысках по местам жительства задержанных оперативники обнаружили ещё четыре автомата Калашникова, ручные осколочные гранаты, взрыватели и свыше 100 патронов различного калибра. Баллистическая экспертиза подтвердила, что все найденные оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы и производства взрывов», — добавили в полиции.

В отношении липчан возбуждены уголовные дела, их подозревают в 10 оружейных сделках. Все пятеро арестованы на время следствия. Уголовное дело в отношении покупателя автомата — жителя Воронежской области — выделено в отдельное производство.
оружие
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Липецкие басни
вчера, 23:29
Ну вот, сами же сказали, что гранаты оборонительные, а это значит, что их продавали и покупали для гражданской обороны, а это есть гуд! Надо всех отпустить!
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Главный
вчера, 23:17
Автомат и гранаты в хозяйстве, это наверное перебор, хотя, если станицу Кущёвскую вспомнить, то может и не перебор!
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Фунтик
вчера, 22:29
А сколько автомат стоит?
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Бывалый
вчера, 19:47
Эхо войны...
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Липчанин
вчера, 18:06
Бомжи какие то а не торговцы оружием)
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