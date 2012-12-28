Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
Происшествия
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вчера, 17:31
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Оперативники МВД и ФСБ задержали в Липецке торговцев оружием
Трое мужчин задержаны с поличным при попытке продать автомат Калашникова и гранату. Ещё двое обвиняются в уже совершённой сделке.
«Троих злоумышленников, которые пытались продать ручную гранату и автомат Калашникова с 12 патронами к нему, правоохранители задержали с поличным в гараже частного домовладения во время проверочной закупки», — сообщает областное управление МВД.
Ещё двое членов группы — родные братья — задержаны за совершённую в декабре прошлого года сделку: они продали жителю Воронежской области автомат, две оборонительные гранаты (одна из которых — иностранного производства), запалы и взрыватель. Всё это оружие у воронежца изъято.
«При обысках по местам жительства задержанных оперативники обнаружили ещё четыре автомата Калашникова, ручные осколочные гранаты, взрыватели и свыше 100 патронов различного калибра. Баллистическая экспертиза подтвердила, что все найденные оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы и производства взрывов», — добавили в полиции.
В отношении липчан возбуждены уголовные дела, их подозревают в 10 оружейных сделках. Все пятеро арестованы на время следствия. Уголовное дело в отношении покупателя автомата — жителя Воронежской области — выделено в отдельное производство.
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