Памятник солдату в парке Победы оказался ничьим

В Липецке — десятки обелисков, памятных досок и стел, за состояние которых формально не отвечает никто.

В 1995 году к 50-летию Победы на проспекте Победы, 6 установили скульптурную композицию «Мир», созданную скульптором Александром Вагнером и архитектором Александром Лицуковым. Солдата с караваем тут же прозвали хлеборезом. Через 10 лет, в 60-ю годовщину Победы, памятник переехал к главному входу парка Победы. И, представьте, до сих пор в мэрии он считается бесхозным!— Слово «бесхоз» в отношении памятника Солдату в парке Победы мне режет слух! — сказал чиновникам депутат Игорь Подзоров. — Вы говорите, что памятник стоит на не разграниченной земле. Но такая земля была всегда у муниципалитета. Неужели у мэрии нет денег на банку краски? О чем вообще разговор!Горячая дискуссия о состоянии 135 памятников, мемориалов, обелисков, памятных знаков и досок возникла на заседании комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства Липецкого горсовета. Большая часть памятных сооружений находится на чьем-то содержании — подведомственных учреждений мэрии, школ, управляющих компаний и даже частных лиц. Но в списке городской администрации напротив некоторых стоят пометки, свидетельствующие о том, что за них формально не отвечает никто.Так, «балансодерждатель не определен» у стелы Герою Советского Союза Ивану Шкатову, мемориальных досок «в честь размещения в этом здании в годы ВОВ военных госпиталей», маршалу Михаилу Катукову и Герою Советского Союза Льву Доватору, памятных знаков первому секретарю Липецкого областного комитета КПСС Григорию Павлову и второму липецкому губернатору Михаилу Наролину. «На балансе не стоят» памятник погибшим в годы ВОВ на улице Пришкольной, мемориальные доски в честь Героя Советского Союза Рихарда Зорге, Валерия Газина, старшины медицинской службы Ксении Константиновой, Вячеслава Кротевича, Алексея Кочеткова, Ульяне Громовой, поэта-фронтовика Павла Шубина. Мэрия не располагает сведениями о собственниках памятника командующему ВДВ, генерала армии Василия Маргелова, памятника шахтерам на улице Ударников, мемориальной доски в честь репрессированного первого директора Новолипецкого завода Яна Берзина…Вице-спикер горсовета Борис Понаморев сказал, что еще в позапрошлом году депутаты просили мэрию решить вопросы с содержанием памятников, констатировав, что этого не сделано до сих пор. «А состояние памятников должно быть безукоризненным».— У нас как 9 мая подходит — все вспоминают о памятниках. А потом тут же о них забывают! — возмутился депутат Александр Кулаков.Депутаты задрались еще одним вопросом: кто отвечает за состояние новых памятников, появляющихся в Липецке стараниями меценатов?Депутат Александр Кофанов, строитель по специальности, спросил, согласовывают ли спонсоры с городским департаментом градостроительства и архитекторы проекты новых памятников, передают ли проекты и сметные расчеты, утверждают ли официально конструктивы памятников?— Может же случиться так, что сегодня памятник поставили — а завтра ветер подул и он упал?У заместителя председателя департамента градостроительства и архитекторы Максима Куликова не было ответа ни на один из заданных вопросов.На помощь коллеге пришел председатель другого департамента — дорожного хозяйства и благоустройства. Павел Звонарев сообщил, что спонсоры установки памятников никаких документов на них мэрии не передают. В итоге городская администрация вынуждена проводить оценку их рыночной стоимости. На это порой уходит до полугода. После чего такие монументы принимает на баланс УГС.Вот и получается, что, по данным Счетной палаты Липецка, бесхозными являются три новых памятник — авиаторам на улице Ленина, святым Пантелеймону и Николаю Чудотворцу, а Павел Звонарев говорит, что они уже официально муниципальные. А вот памятник еще одному святому, князю Александру Невскому, до сих пор не взят на баланс мэрии.— Так работать нельзя. Мы не ставим эту историю в приоритет. Давайте вернемся к ней через три месяца. Нам нужно знать не только о том, на чьем балансе стоят памятники, а кто за них отвечает, кратность их уборки. За памятниками нужно ухаживать. На некоторых из них уже появились высылы (потеки цементно-штукатурных смесей по металлу и облицовочной плитке), — сказал Борис Понаморев.Также выяснилось, что нескольким памятникам нужен ремонт Работы по приведению в порядок главного памятника Ленину на площади Соборной, под которым разъехались все гранитные ступени, оценили в 30 млн рублей, а цену ремонта памятника первому императору России на площади Петра Великого — в 17 миллионов.Реставрация требуется мемориалам борцам за Советскую власть на площади Революции и работникам Студеновского рудоуправления, воевавшим и погибшим в Великой Отечественной войне.Самый дорогой ремонт ждет воинский мемориал на площади Героев. Его оценили в 150 миллионов. Пока на это правительством области выделен 21 млн рублей и где-то необходимо отыскать еще 129 миллионов.Почему так дорого? Отвечая на этот вопрос, главный смотритель Липецка Виталий Лесных сказал, что только на замену гранитной облицовки нужны 70 миллионов. Ее не заменить частями, ведь тот материал, который использован для строительства, привозили из Украины, и сейчас по понятным причинам гранита оттуда не получить.— Предусмотрен ли проектом ремонт стены вокруг Евдокиевского кладбища, — спросил Борис Понаморев.— Нет, — ответил Виталий Лесных.