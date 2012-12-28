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Происшествия
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сегодня, 11:23
В поле недалеко от Данкова нашли тело пропавшего 17-летнего парня
Основная версия — суицид.
По предварительным данным, парень покончил с собой.
Правоохранительные органы проводят проверку. Известно, что у погибшего были проблемы — он увлекался психотропными веществами.
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