В поле недалеко от Данкова нашли тело пропавшего 17-летнего парня

Основная версия — суицид.

Тело пропавшего без вести 17-летнего парня нашли недалеко от Данкова в поле. О местонахождении парня было ничего неизвестно со вторника, 28 мая. Подросток ушел из дома в районе улицы Молодежной в Данкове и не вернулся.По предварительным данным, парень покончил с собой.Правоохранительные органы проводят проверку. Известно, что у погибшего были проблемы — он увлекался психотропными веществами.