«Сами выбрали и сами не можем скинуть!»

В садоводческом товариществе «Сокол-2» уже несколько лет не могут сменить председателя.

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Сегодня к правлению садоводческого товарищества «Сокол-2» пришли около тридцати дачников: они недовольны проблемами с водой, дорогами, и отсутствием информации о том, на что тратятся их взносы. В всем этом садоводы винят председателя СНТ Наталью Бухтиярову.Водоснабжение «Сокола-2» осложнилось после того, как по предписанию Росавтодора была обрезана труба, проходившая от реки Воронеж под тамбовской трассой. В СНТ пробурили три скважины, но воды все равно недостаточно: по подсчетам садоводов, скважин нужно в два раза больше. К тому же, как считают члены СНТ, скважины пробурили за неадекватные деньги.Садоводы предприняли несколько безуспешных попыток сменить председателя. Выбранные ими Ирина Дегтярева и Ирина Костив не смогли вступить в должность, так Наталья Бухтиярова не отдает реестр садоводов, и не подписывает протокол результатов выборов.Наталья Бухтиярова объяснила свою позицию. Реестр она не отдает, ссылаясь на тайну персональных данных. А протоколы не подписывает, так как не верит в легитимность выборов. В свою очередь, часть садоводов не верит в законность протокола, который подтверждает полномочия Бухтияровой. Каждая из сторон говорит о поддельных подписях.Председатель «Сокола-2» женщина сильная. На собрании она даже и не думала сдаваться. При том, что собравшиеся требовали ее отставки, Наталья Бухтиярова уверяла — есть садоводы, выступающие за нее.— Почему вы не хотите уйти с этой должности, если люди не хотят вас на ней видеть?— Почему не хотят. Часть хочет видеть, часть не хочет видеть. Но большинство мне и в группу, и в личку пишут, и звонят благодарят, просят что я осталась, — говорила Наталья Бухтиярова.— Я голосовала за Наталью Бухтиярову. Вода при ней была, а это главное, — вступилась за председателя одна из женщин.И тут выяснилась совсем уж неожиданное. Садоводы Елена Бондаренко и Светлана Аксеновская сообщили, что Наталья Бухтиярова представляла их как бухгалтера и члена ревизионной комиссии, хотя они от этих должностей отказались.— Люди возрастные, возможно, запамятовали, — тут же нашлась Нататлья Бухтиярова.— Кино в натуре! Сами выбрали и сами не можем скинуть! — возмутилась Елена Бондаренко.Руководитель управы Правобережного округа Ольга Крутых, которую очень ждали, на собрание не приехала. Она поговорила с садоводами по громкой связи телефона. Ее позиция — проводите собрание, меняйте председателя. Администрация не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность садоводства.Но именно выбрать другого председателя у садоводов и не получается! Не одна ведь попытка уже была!— Администрация, как видите, не приехала. Мы бьемся второй год, совершая ошибки, поэтому начали действовать через юриста, — сказала Ирина Дегтярева.Юрист помог садоводам оформить жалобу на имя губернатора Игоря Артамонова. В ней члены садоводства просят проверить надлежащее ведение реестра членов СНТ, обязать орган местного самоуправления организовать проведение отчетно-выборного собрания СНТ «Сокол 2». Если губернатор не поможет, придется обращаться в суд.