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44 минуты назад
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«Сами выбрали и сами не можем скинуть!»

В садоводческом товариществе «Сокол-2» уже несколько лет не могут сменить председателя.

Сегодня к правлению садоводческого товарищества «Сокол-2» пришли около тридцати дачников: они недовольны проблемами с водой, дорогами, и отсутствием информации о том, на что тратятся их взносы. В всем этом садоводы винят председателя СНТ Наталью Бухтиярову.

Водоснабжение «Сокола-2» осложнилось после того, как по предписанию Росавтодора была обрезана труба, проходившая от реки Воронеж под тамбовской трассой. В СНТ пробурили три скважины, но воды все равно недостаточно: по подсчетам садоводов, скважин нужно в два раза больше. К тому же, как считают члены СНТ, скважины пробурили за неадекватные деньги.

Садоводы предприняли несколько безуспешных попыток сменить председателя. Выбранные ими Ирина Дегтярева и Ирина Костив не смогли вступить в должность, так Наталья Бухтиярова не отдает реестр садоводов, и не подписывает протокол результатов выборов.





Наталья Бухтиярова объяснила свою позицию. Реестр она не отдает, ссылаясь на тайну персональных данных. А протоколы не подписывает, так как не верит в легитимность выборов. В свою очередь, часть садоводов не верит в законность протокола, который подтверждает полномочия Бухтияровой. Каждая из сторон говорит о поддельных подписях.

Председатель «Сокола-2» женщина сильная. На собрании она даже и не думала сдаваться. При том, что собравшиеся требовали ее отставки, Наталья Бухтиярова уверяла — есть садоводы, выступающие за нее.



— Почему вы не хотите уйти с этой должности, если люди не хотят вас на ней видеть?

— Почему не хотят. Часть хочет видеть, часть не хочет видеть. Но большинство мне и в группу, и в личку пишут, и звонят благодарят, просят что я осталась, — говорила Наталья Бухтиярова.

— Я голосовала за Наталью Бухтиярову. Вода при ней была, а это главное, — вступилась за председателя одна из женщин.

И тут выяснилась совсем уж неожиданное. Садоводы Елена Бондаренко и Светлана Аксеновская сообщили, что Наталья Бухтиярова представляла их как бухгалтера и члена ревизионной комиссии, хотя они от этих должностей отказались.



— Люди возрастные, возможно, запамятовали, — тут же нашлась Нататлья Бухтиярова.

— Кино в натуре! Сами выбрали и сами не можем скинуть! — возмутилась Елена Бондаренко.

Руководитель управы Правобережного округа Ольга Крутых, которую очень ждали, на собрание не приехала. Она поговорила с садоводами по громкой связи телефона. Ее позиция — проводите собрание, меняйте председателя. Администрация не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность садоводства.

Но именно выбрать другого председателя у садоводов и не получается! Не одна ведь попытка уже была!

— Администрация, как видите, не приехала. Мы бьемся второй год, совершая ошибки, поэтому начали действовать через юриста, — сказала Ирина Дегтярева.

Юрист помог садоводам оформить жалобу на имя губернатора Игоря Артамонова. В ней члены садоводства просят проверить надлежащее ведение реестра членов СНТ, обязать орган местного самоуправления организовать проведение отчетно-выборного собрания СНТ «Сокол 2». Если губернатор не поможет, придется обращаться в суд.
садоводство
председатель
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
На таком
8 минут назад
Местечке можно баблишко цыдить
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Михей
10 минут назад
молодец юрист, раскрутил дачников на свои никчемные услуги. Мне прям смешно требование "обязать ОМС провести собрание" и т.п. Давно такую чушь не слыхал
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Пенсионер
11 минут назад
В снт "Трубник" садоводы тоже думают сменить председателя.
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Ирина
11 минут назад
Спасибо, что Вы приехали и услышали наши проблемы!садоводство без воды!!! Администрация убеждает нас,оставить Бухтиярову председателем снт .Бухтиярова развалилась снт ,аоды нет,дорог нет одно вранье....Мы имеем право выбрать другого председателя!!!! Почему администрация оказалась на стороне такого председателя? К которому есть вопросы и у правохранительных органов???
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Маша
12 минут назад
Наглая стоит глазами лупает,люди без воды,бабушки стоят с баклашками просят воду....а она бежит в этот курятник прятаться
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Я считаю
14 минут назад
Отменить все снт. Отменить председателей. Должно быть как в частном секторе. Никаких взносов. Каждый сам хозяин и уличком, как особое лицо.
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Гость
16 минут назад
Воды нет
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Наблюдатель
17 минут назад
Над её словами толпа изошла в смех, а ей хоть бы что. Бывают же такие личности, ни стыда ни совести...
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Елена
19 минут назад
Воды нет, сушняк, а просит платить взносы по 700р за сотку, все гибнет в огороде, помогите решить вопрос
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Дачник
14 минут назад
Покупаешь насос, буришь скважину, и вуаля.
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Маразматик
5 минут назад
Покупаешь насос, буришь скважину, и вуаля. Купи всем раздай, и пробури, умник,
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Владимир.
23 минуты назад
Для начала взять реестр поступления взносов, куда они перечислялись, куда тратились? Есть же у товарищества свой расчетный счет? Пригласить всех садоводов на собрание, заранее оповестить надлежащим образом и провести собрание с подписями и паспортами собственников садовых участков. А так много левых придет.
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