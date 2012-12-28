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Общество
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44 минуты назад
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«Сами выбрали и сами не можем скинуть!»
В садоводческом товариществе «Сокол-2» уже несколько лет не могут сменить председателя.
Водоснабжение «Сокола-2» осложнилось после того, как по предписанию Росавтодора была обрезана труба, проходившая от реки Воронеж под тамбовской трассой. В СНТ пробурили три скважины, но воды все равно недостаточно: по подсчетам садоводов, скважин нужно в два раза больше. К тому же, как считают члены СНТ, скважины пробурили за неадекватные деньги.
Садоводы предприняли несколько безуспешных попыток сменить председателя. Выбранные ими Ирина Дегтярева и Ирина Костив не смогли вступить в должность, так Наталья Бухтиярова не отдает реестр садоводов, и не подписывает протокол результатов выборов.
Наталья Бухтиярова объяснила свою позицию. Реестр она не отдает, ссылаясь на тайну персональных данных. А протоколы не подписывает, так как не верит в легитимность выборов. В свою очередь, часть садоводов не верит в законность протокола, который подтверждает полномочия Бухтияровой. Каждая из сторон говорит о поддельных подписях.
Председатель «Сокола-2» женщина сильная. На собрании она даже и не думала сдаваться. При том, что собравшиеся требовали ее отставки, Наталья Бухтиярова уверяла — есть садоводы, выступающие за нее.
— Почему вы не хотите уйти с этой должности, если люди не хотят вас на ней видеть?
— Почему не хотят. Часть хочет видеть, часть не хочет видеть. Но большинство мне и в группу, и в личку пишут, и звонят благодарят, просят что я осталась, — говорила Наталья Бухтиярова.
— Я голосовала за Наталью Бухтиярову. Вода при ней была, а это главное, — вступилась за председателя одна из женщин.
И тут выяснилась совсем уж неожиданное. Садоводы Елена Бондаренко и Светлана Аксеновская сообщили, что Наталья Бухтиярова представляла их как бухгалтера и члена ревизионной комиссии, хотя они от этих должностей отказались.
— Люди возрастные, возможно, запамятовали, — тут же нашлась Нататлья Бухтиярова.
— Кино в натуре! Сами выбрали и сами не можем скинуть! — возмутилась Елена Бондаренко.
Руководитель управы Правобережного округа Ольга Крутых, которую очень ждали, на собрание не приехала. Она поговорила с садоводами по громкой связи телефона. Ее позиция — проводите собрание, меняйте председателя. Администрация не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность садоводства.
Но именно выбрать другого председателя у садоводов и не получается! Не одна ведь попытка уже была!
— Администрация, как видите, не приехала. Мы бьемся второй год, совершая ошибки, поэтому начали действовать через юриста, — сказала Ирина Дегтярева.
Юрист помог садоводам оформить жалобу на имя губернатора Игоря Артамонова. В ней члены садоводства просят проверить надлежащее ведение реестра членов СНТ, обязать орган местного самоуправления организовать проведение отчетно-выборного собрания СНТ «Сокол 2». Если губернатор не поможет, придется обращаться в суд.
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