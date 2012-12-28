На двух улицах Липецка отключат холодную воду

19 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях по адресу: переулок Джамбула, 14 — без холодной воды временно останутся жители двух улиц, сообщили в компании.

