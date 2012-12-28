Впервые за несколько последних лет вода в реке Воронеж в Липецке пригодна для купания

В свою очередь, в мэрии говорят о готовности открыть 1 июня пляжный сезон.

Это настоящая сенсация: по данным санитарных врачей, река Воронеж в черте Липецка безопасна для купания! Такого не было несколько последних лет. К 1 июня, официальному открытию в городе пляжного сезона, Роспотребнадзор сообщит мэрии результаты своих последних проб воды. И тогда с пляжей уберут запрещающие купание знаки.Но уже сейчас, не дожидаясь отмашки ни от врачей, ни от чиновников, на пляжах Липецка полно отдыхающих. Липчане не только принимают солнечные ванны, но и купаются. Говорят, вода уже прогрелась до 18 градусов.Директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов расcказал GOROD48, что на Центральном пляже проведен весь комплекс работ по подготовке к открытию купального сезона. Ну, разве что пока не нельзя попить из фонтанчиков, которые включат 1 июня.— Обновлены урны, лавочки, кабинки для переодевания. Убраны 40 аварийных деревьев. Пляжная зона очищена от мусора. На спортивную площадку завезен новый песок, скоро мы обновим песок на детской площадке и непосредственно на пляже.Кстати, отвечающее за благоустройство этого пляжа ведомство хотело полностью засыпать песком берег, но часть отдыхающих попросила оставить поросшие травой зеленые зоны. Также по просьбам липчан на пляже появились места отдыха и хранения личных вещей: то ли лавочки без ножек, то ли диванчики, изготовленные из двух сбитых под углом крашеных поддонов. Кому-то из пляжников они нравятся, кому-то — нет. Не выбиваются ли такие лежаки из существующей концепции оформления пляжа?— Поддоны давно используют в качестве уличной мебели. Это практично, симпатично, экологично. Почему бы и нет? Скоро на этой мебели мы разложим еще и подушки. Для отдыхающих они будут бесплатными. Украдут? Положим новые!Песок на входе на центральный пляж со стороны моста на Зеленый остров выглядит замусоренным. Михаил Степанов объясняет это цветением огромных тополей — везде много пуха и маленьких веточек. Директор «Культурных пространств» говорит, что песок периодически чистят вручную. Также для этого, возможно, используют специальную машину, если удастся договорится с владеющей ею частной компанией.На балансе управления главного смотрителя находятся еще три городских пляжа —сокольский, новолипецкий и в районе Тракторного. Все, что требуется для их официального открытия 1 июня, подрядчик, ООО «Труженик», уже сделал. Даже завез на пляж на Тракторном и разровнял более тысячи тонн нового песка. Везде есть информационные стенды, питьевая вода, туалетные кабинки.— Водолазы обследовали дно в районе пляжей и дали свое добро. Пробы песка и питьевой воды из фонтанчиков соответствуют санитарным нормам. Так что мы получим допуск к открытию пляжей. Официально 1 июня не откроется только новолипецкий пляж — там еще продолжаются работы по подключению нового водопровода к сетям «РВК-Липецк», — сообщила GOROD48 заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Кулакова.Если говорить о городской набережной, то и у нее стоят запрещающие купаться знаки. Но не из-за качества вода в реке, а из-за сильного течения в этом месте. Вода смывает песок, а потому дно в УГС Липецка считают опасным для купания — течение не дает возможности сделать безопасным спуск в воду.