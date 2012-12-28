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108
19 минут назад
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Впервые за несколько последних лет вода в реке Воронеж в Липецке пригодна для купания

В свою очередь, в мэрии говорят о готовности открыть 1 июня пляжный сезон.

Это настоящая сенсация: по данным санитарных врачей, река Воронеж в черте Липецка безопасна для купания! Такого не было несколько последних лет. К 1 июня, официальному открытию в городе пляжного сезона, Роспотребнадзор сообщит мэрии результаты своих последних проб воды. И тогда с пляжей уберут запрещающие купание знаки.

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Но уже сейчас, не дожидаясь отмашки ни от врачей, ни от чиновников, на пляжах Липецка полно отдыхающих. Липчане не только принимают солнечные ванны, но и купаются. Говорят, вода уже прогрелась до 18 градусов.

Директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаил Степанов расcказал GOROD48, что на Центральном пляже проведен весь комплекс работ по подготовке к открытию купального сезона. Ну, разве что пока не нельзя попить из фонтанчиков, которые включат 1 июня.

— Обновлены урны, лавочки, кабинки для переодевания. Убраны 40 аварийных деревьев. Пляжная зона очищена от мусора. На спортивную площадку завезен новый песок, скоро мы обновим песок на детской площадке и непосредственно на пляже.

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Кстати, отвечающее за благоустройство этого пляжа ведомство хотело полностью засыпать песком берег, но часть отдыхающих попросила оставить поросшие травой зеленые зоны. Также по просьбам липчан на пляже появились места отдыха и хранения личных вещей: то ли лавочки без ножек, то ли диванчики, изготовленные из двух сбитых под углом крашеных поддонов. Кому-то из пляжников они нравятся, кому-то — нет. Не выбиваются ли такие лежаки из существующей концепции оформления пляжа?

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— Поддоны давно используют в качестве уличной мебели. Это практично, симпатично, экологично. Почему бы и нет? Скоро на этой мебели мы разложим еще и подушки. Для отдыхающих они будут бесплатными. Украдут? Положим новые!

Песок на входе на центральный пляж со стороны моста на Зеленый остров выглядит замусоренным. Михаил Степанов объясняет это цветением огромных тополей — везде много пуха и маленьких веточек. Директор «Культурных пространств» говорит, что песок периодически чистят вручную. Также для этого, возможно, используют специальную машину, если удастся договорится с владеющей ею частной компанией.

На балансе управления главного смотрителя находятся еще три городских пляжа —сокольский, новолипецкий и в районе Тракторного. Все, что требуется для их официального открытия 1 июня, подрядчик, ООО «Труженик», уже сделал. Даже завез на пляж на Тракторном и разровнял более тысячи тонн нового песка. Везде есть информационные стенды, питьевая вода, туалетные кабинки.

— Водолазы обследовали дно в районе пляжей и дали свое добро. Пробы песка и питьевой воды из фонтанчиков соответствуют санитарным нормам. Так что мы получим допуск к открытию пляжей. Официально 1 июня не откроется только новолипецкий пляж — там еще продолжаются работы по подключению нового водопровода к сетям «РВК-Липецк», — сообщила GOROD48 заместитель главного смотрителя Липецка Людмила Кулакова.

Если говорить о городской набережной, то и у нее стоят запрещающие купаться знаки. Но не из-за качества вода в реке, а из-за сильного течения в этом месте. Вода смывает песок, а потому дно в УГС Липецка считают опасным для купания — течение не дает возможности сделать безопасным спуск в воду.
пляж
река Воронеж
Роспотребнадзор
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Завод
5 минут назад
нашел другое место куда спускать? Или эти частники у берега нашли совесть и заткнули свои сливные трубы в реку?
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срамота
6 минут назад
Поддоны - "это какой-то...позор".
Ответить
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