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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Погода в Липецкой области останется сухой и теплой
Температура превысит норму на 1-4 градуса.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +6 до +8, днем — от +20 до +22 градусов.
День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 3 градуса мороза.
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