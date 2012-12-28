Погода в Липецкой области останется сухой и теплой

Температура превысит норму на 1-4 градуса.



В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадков не ожидается, лишь ночью 20 сентября ожидается небольшой дождь. Среднесуточные температуры составят 14-17 градусов тепла, что на 1-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +6 до +8, днем — от +20 до +22 градусов.День 18 сентября стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 3 градуса мороза.