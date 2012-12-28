В Липецком горсовете констатировали: разработанный еще год назад мэрией Порядок пользования электросамокатов по факту не работает, а потому рекомендовали полностью запретить их прокат.

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Сегодня комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройства Липецкого горсовета обсуждала больную тему: использование электросамокатов.— Те, кто использует электросамокаты, являются участниками дорожного движения. Но то, что мы видим в парках и на улицах, не устраивает ни водителей, ни родителей с детьми, ни пожилых людей. Весело только тем, кто вдвоем едет на самокате! — сказал председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.Напомним, что в прошлом году с участием самокатчиков в Липецкой области произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 30 пострадали. Среди получивших ранения 17 детей. Практически все эти ДТП произошли в Липецке. А два дня назад GOROD48 написал об подростке на самокате, который каким-то чудом не угодил под машину у железнодорожного вокзала.Оказалось, что еще в апреле прошлого года мэрия утвердила Порядок пользования территориями общего пользования Липецка при передвижении на электросамокатах, используемых в прокат. Этим документом определен порядок мест расстановки электросамокатов в автоматизированной системе аренды, чем сегодня занимаются две кикшеринговые компании — московское ООО «ВУШ» и воронежский предприниматель Ирина Ерофеева. Московской компании в этом году выделено 312 мест размещения самокатов, воронежской предпринимательнице — восемь. Размещение стоянок самокатов и их использование запрещено на площади Ленина-Соборной и на территории мемориального комплекса на площади Героев. В 24 зонах скорость электросамокатов не может превышать 15 км/ч (это предусмотрено программным обеспечением): на площадях Петра Великого и Клименкова, во всех городских парках и скверах, набережной, бульваре Неделина, четной стороне улицы Советской, территории вокруг Комсомольского пруда и общественном пространстве у ДС «Звездный», пешеходных зонах вдоль улиц Космонавтов и Филипченко. Отсутствуют пункты проката электросамокатов в парках.— Правилами дорожного движения разрешено передвигаться на электросамокатах в пешеходной зоне, в том числе в парках и общественных пространствах. Контроль над соблюдением правил осуществляют исключительно сотрудники ГАИ, — отметил председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов.— При все при этом проблема использования средств индивидуальной мобильности в парках, на тротуарах и дорогах не решена. Да, порядок городская администрация разработала, он есть, но его никто не контролирует, — заметил Борис Понаморев.Депутат Игорь Подзоров, который по роду работы часто бывает в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил, что в Москве этой весной на прокатных самокатах появились индивидуальные номерные знаки, похожие на мотоциклетные. А в северной столице автоинспекторы ужесточили ответственность кикшеринговых компаний, эвакуировав брошенные на улицах 10 тысяч самокатов. Может ли липецкая мэрия использовать этот опыт?Из ответа Евгения Чекрыжова следовало, что Москва нашпигована камерами наблюдения с распознавания лиц и номерных знаков, поэтому маркировка электросамокатов там актуальна. Липецку тягаться со столицей в этом плане не с руки. А брошенные где-попало самокаты эвакуируют и в Липецке. Правда, пока что не полицейские, а сотрудники проката — в течение четырех часов после выявления таких фактов собственными системами слежения.Проблемой исполнения Порядка использования электросамокатов, по мнению Евгения Чекрыжова, является сырое законодательство, не успевающее за развитием средств индивидуальной мобильности. Однако эти слова депутаты сочли отговоркой.— Езда двух и более пассажиров на самокате, нарушение правил дорожного движения при пересечении улиц по пешеходному переходу на самокате, отсутствие безопасности отдыхающих в парках да и просто на улицах от езды подростков. Ограничение скорости до 15 километров в час ничего не дало, ее нужно снизить до пяти километров. Пока же даже по детскому парку «Сказка» подростки группами ездят на самокатах. Это ни в какие ворота не лезет! По моему мнению, в парках нужно тотально запретить использование электросамокатов! — категорически заявил Борис Понаморев.О необходимости ужесточения контроля над прокатом и использованием электросамокатов сказали депутаты Вера Урываева и Игорь Подзоров. Среди их предложений — расширение сети велодорожек, по которым могут ехать и самокатчики, полный запрет на движение этого вида транспорта по центральным аллеям парков, еще большее программное ограничение скорости прокатных электросамокатов для общественных мест, что сделает их использование не интересными для подростков.Борис Понаморев упомянул опыт Перми, мэрия которого полностью запретила бизнес по прокату электросамокатов. Поэтому депутаты рекомендовали мэрии пойти по такому же пути.