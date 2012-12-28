Игорь Артамонов: «Достижений у нас много, вызовов еще больше»

Губернатор отчитался перед депутатами о работе правительства за пять лет.

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Главным вопросом внеочередной сессии Липецкого областного Совета депутатов сегодня ожидаемо стал отчет Игоря Артамонова о работе правительства области.Предполагалось, что губернатор отчитается за прошлый год, однако поддержанный президентом Владимиром Путиным в выдвижении на второй срок, Игорь Артамонов отчитался за всю свою пятилетку.— После того, как президент одобрил выдвижение моей кандидатуры губернатором Липецкой области на второй срок, наверное, неплохо подвести итоги за прошедший период. Поэтому было принято решение совместить пять лет и год, — сказал Игорь Артамонов депутатам.Свой доклад губернатор начал с рассказа о поддержке многодетных семей, количество которых за пять лет выросло на треть. Сейчас их в области почти 18 000. Выросло и число мер поддержки. Например, действует региональный соцконтракт — единственный в стране, единовременная выплата 85 тысяч молодым мамам при рождении первого ребенка. Рассказал губернатор и о системе «Патронаж», уникальной для страны платформе, позволяющей проактивно сообщать обо всех доступных мерах поддержки для разных категорий жителей. К чат-боту подключены больше 40 тысяч человек. Это и участники СВО и их семьи, пожилые, беременные женщины, учителя, а к 1 июня присоединятся еще и выпускники вузов и ссузов.За пять лет в сферу здравоохранения вложено 12,8 миллиардов рублей. Строятся и ремонтируются больницы и ФАПЫ, приобретается новое оборудование. Почти в два раза за пять лет увеличилось количество высокотехнологичных медицинских операций. Возобновлена работа санавиации. Максимальная доплата врачам, выбравшим для работы Липецкую область, выросла до пяти миллионов рублей. Обсуждается программа по привлечению врачей с помощью предоставления жилья. Кроме того, ведутся переговоры об открытии собственного медицинского вуза.В Липецкой области больше нет очередей в детские сады. Строятся школы. За 5 лет их появилось 10. 118 школ отремонтировали. Впервые строятся школы-тысячники: одна в Лебедяни, еще 2 в Липецке почти на 4 тысячи мест. Да и в целом вся система образования построена таким образом, чтобы создать для молодого поколения условия для развития. По всему региону, по словам Игоря Артамонова, работает 6 кванториумов, 22 айти-бита, 166 точек роста. Создано 7 тысяч мест в допоразовании. Дети постарше могут обратиться за помощью с выбором профессии в центр молодежной карьеры и талантологу, за развитием навыков — в Центр опережающей профподготовки, Колледж искусственного интеллекта или в один из 4 образовательных кластеров или мастерскую, которых в регионе 35.Игорь Артамонов рассказал о продвижении проекта по возрождению лагеря «Прометей» — построены три новых корпуса, бассейн, ведется реконструкция главной костровой и заканчивается — центральной площади.Индекс промышленного производства в 2023 году составил 108,3%. За пять лет создано более 10 000 новых рабочих мест.— Мы пересмотрели позиции: нам теперь нужны не просто рабочие места, а высокооплачиваемые рабочие места, — сказал губернатор.Для этого в регионе перераспределяют места в колледжах и техникумах, добавляют новые, чтобы увеличить набор на востребованные специальности.Уровень бедности в области за пять лет снизился с 8,8% до 7%, а безработицы с 3,8% до 2,9%. Это один из самых низких показателей за последние 5 лет.Игорь Артамонов с гордостью сообщил, что ОЭЗ «Липецк» — одна из лучших экономзон по своей эффективности в стране. И сегодня промышленная площадка начинает приносить тот результат, ради которого все затевалось. Началось возрождение Тракторного завода.Говоря об экологии, губернатор отметил работу НЛМК, который увеличил производство стали, уменьшив валовую эмиссию в атмосферу.Флагманом экономики региона губернатор назвал не только металлургический, но и аграрный сектор. За пять лет экспорт сельхозпродукции вырос в три раза и достиг более чем 360 миллиардов рублей.В Липецкой области постоянно занимается спортом 61% населения. Пять лет назад эта цифра была на треть меньше. В разных районах области открываются новые спортивные объекты, за 5 лет их построили 42. Например, дворец самбо в Ельце, ледовый комплекс в Липецком районе, «умные» спортивные площадки. По словам Игоря Артамонова, в настоящее время в проекте еще четыре футбольных поля. Благодаря новым объектам выросло число наград — за 5 лет почти в 2 раза.— Массовый спорт, детский особенно — наш приоритет, — заверил Игорь Артамонов.Что касается благоустройства, то оно идет не только в городах, но и селах. Губернатор объявил флагманом Добровский район, который должен стать, по его словам, примером благоустроенных сельских территорий.В Липецке продолжается обновление транспорта.— Мы с нетерпением ждем первого рейса нового трамвая, — сказал губернатор.Отвечая на вопрос, достигнуты ли все поставленные цели, Игорь Артамонов ответил, что региону многое удалось, но вызовов еще много:— Невозможно в государственном управлении прийти точно к какой-то цели, это движение. И движение по пути улучшения благосостояния наших граждан. Мы видим это в увеличении реальных доходов населения. Это громадное увеличение расходных статей бюджета, которые направлены на социальную сферу, это серьезное обновление объектов культуры — театр кукол, областной театр, Дома культуры количественно обновлены. Большие вложения в медицину. Там еще очень много предстоит сделать. Ремонты и создание новых школ — каждый год мы сдаем новые школы, детские сады, спортивные учреждения. Вы знаете, Липецкая область является беговой столицей России, Липецкая область входит в ТОП-10 по количеству людей, регулярно занимающихся спортом. Достижений у нас много, но много и проблем и в области жилищно-коммунального хозяйства, и в области транспортного обслуживания населения, есть проблемы в образовании и здравоохранении и с этим еще предстоит работать, — рассказал Игорь Артамонов.