Липчанка упала в канализационный люк и распорола промежность

У женщины диагностировали рваные раны половых губ.

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28 мая около 11:15 напротив дома №8 по улице Плеханова 37-летняя липчанка провалилась в канализационный люк и разрезала промежность. По словам женщины, крышка люка не была закреплена. Гинеколог диагностировал у нее рубленые раны половых губ.На место происшествия выезжали скорая помощь и полиция.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от пострадавшей зарегистрировано. Отдел полиции №8 проводит проверку. Женщина направлена на судебно-медицинскую экспертизу.По словам липчанки, сегодня она снова побывала на улице Плеханова и обнаружила, что крышка люка до сих пор никак не зафиксирована.