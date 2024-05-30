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1332
сегодня, 19:02
22

Липчанка упала в канализационный люк и распорола промежность

У женщины диагностировали рваные раны половых губ. 

28 мая около 11:15 напротив дома №8 по улице Плеханова 37-летняя липчанка провалилась в канализационный люк  и разрезала промежность. По словам женщины, крышка люка не была закреплена. Гинеколог диагностировал у нее рубленые раны половых губ.

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На место происшествия выезжали скорая помощь и полиция.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от пострадавшей зарегистрировано. Отдел полиции №8 проводит проверку. Женщина направлена на судебно-медицинскую экспертизу.

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По словам липчанки, сегодня она снова побывала на улице Плеханова и обнаружила, что крышка люка до сих пор никак не зафиксирована.

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Комментарии (24)

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Сначала новые
Пешеходы
2 минуты назад
Со стороны моста Каменного лога через дорогу на подходе к Центральному рынку лестничный подъем еще в 2023 году надо было отремонтировать. Вся в арматуре, острых штырях, обкромсанная, пользуемся боясь травмироваться. Ведь знают за эту лестницу, чего не делают?
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Удивительно
14 минут назад
Уже скоро год этой разрухи и это в 200 метрах от обл. администрации ПОЗОРНИКИ!
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Старый житель Липецка
19 минут назад
В смартфон лупилась?
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Злой гений
26 минут назад
Человек делал фото здания и ландшафта, отходя назад, а вот то, что люк не закреплен- это норма
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Лиза
27 минут назад
Здоровья пострадавшей. И пусть требует компенсации с той организации, кому принадлежит люк.
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дрын
33 минуты назад
Часть комментариев поражает - важно, видимо, съязвить как-то почудесатее. Хорошие ценности несёта. Пострадавшей - выздоровления. Ответственных - к ответу, желательно, также, отдельной публикацией на сайте.
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Старый житель Липецка
33 минуты назад
В смартфон лупилась?
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мама дорогая
43 минуты назад
Ужас какой! Хорошо, что от потери крови не умерла.... Это называется центр города Липецка ?!
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Липчанин
17 минут назад
А липчанкам все равно где проваливатся в люки, в центре или на окраине.
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вы
9 минут назад
А липчанкам все равно где проваливатся в люки, в центре или на окраине. адекватный? Есть сомнения.
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Да...
33 минуты назад
Такого, кажется, ещё не было...
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Женщина
51 минуту назад
Город 48, любите пикантности? Диагноз этой пострадавшей- ее , а не общественности! Врачи не могут такое публичить, а вы - во всех подробностях и с иллюстрациями
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Вася
54 минуты назад
на фото люк еще и выше уровня земли, помойму его проще обойти было? похоже и правда под ноги не смотрела
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