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Общество
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сегодня, 19:02
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Липчанка упала в канализационный люк и распорола промежность
У женщины диагностировали рваные раны половых губ.
На место происшествия выезжали скорая помощь и полиция.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от пострадавшей зарегистрировано. Отдел полиции №8 проводит проверку. Женщина направлена на судебно-медицинскую экспертизу.
По словам липчанки, сегодня она снова побывала на улице Плеханова и обнаружила, что крышка люка до сих пор никак не зафиксирована.
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