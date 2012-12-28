Лжесотрудники налоговой службы выманили у молодого жителя Добринского района более миллиона рублей

Двадцатилетний парень стал жертвой телефонных аферистов, которые под предлогом защиты от мошенников заставили его оформить банковский заем.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, аферисты вышли на связь с молодым человеком, представившись работниками налоговых органов. Собеседники убедили парня в необходимости задекларировать денежные средства, для чего потребовали продиктовать код из короткого сообщения.Развивая сценарий обмана, звонившие напугали жертву, заявив, что его счета уже скомпрометированы третьими лицами. Чтобы якобы спасти финансы, молодого человека уговорили взять потребительский кредит. Получив контроль над финансовыми операциями, преступники оформили серию заказов в интернет-магазине бытовой техники, привязав для оплаты банковский счет доверчивого клиента.Всего потерпевший четыре раза сообщил злоумышленникам коды из СМС-уведомлений. Итогом этой доверчивости стала покупка товаров на общую сумму один миллион двадцать две тысячи рублей. Осознание того, что он попал в преступную схему, пришло к юноше лишь после получения серии электронных чеков об успешно проведенных транзакциях.