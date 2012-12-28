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Происшествия
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41 минуту назад
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На Центральном пляже утонул 16-летний парень
— На пляж выехала следственно-оперативная группа, она устанавливает обстоятельства трагедии, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Официальный пляжный сезон в Липецке начинается 1 июня. Именно с этого дня на пляжах начинают дежурить спасатели. В прошлом сезоне они не не допустили на городских пляжах ни одной смерти.
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