На Центральном пляже утонул 16-летний парень

Во второй половине дня 29 мая на Центральном пляже Липецка утонул 16-летний парень.— На пляж выехала следственно-оперативная группа, она устанавливает обстоятельства трагедии, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Официальный пляжный сезон в Липецке начинается 1 июня. Именно с этого дня на пляжах начинают дежурить спасатели. В прошлом сезоне они не не допустили на городских пляжах ни одной смерти.