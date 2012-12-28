«Отток прекратился. Люди пошли. Им платят обещанную зарплату»

Чиновники мэрии уверяют депутатов горсовета в готовности к зиме муниципального коммунального предприятия.

Сегодня председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала бюджетной комиссии Липецкого горсовета, как администрация собирается потратить полученные от области 2,2 миллиарда рублей.О некоторых тратах GOROD48 уже сообщал. В частности, о 250 миллионах рублей субсидии на ремонт дорог большими картами и 206 миллионах на завершение строительство дороги по улице Белана (от 7-й поликлиники до Воронежского шоссе). Также мы сообщали о 50 миллионах, полученных «Зеленхозом» на восстановление газонов, снос аварийных деревьев и посадку новых.Председатель департамента Татьяна Григорова сообщила и о других тратах. Самые большие расходы — на 800 млн рублей — предназначены департаменту градостроительства и архитектуры на строительство сетей канализации, тепло- и водоснабжения в районе Тракторного. На приобретение коммунальной техники для МБУ «Управление благоустройства Липецка» потратят 243,1 миллионов рублей. 150 миллионов получит департамент физической культуры и спорта на ремонт 8-й и 12-й ДЮСШ, а также секции велоспорта при 42-й школе и еще 110 миллионов — на дополнительное финансирование спортивных учреждений.На повышение зарплат водителям МУП «Липецкпассажиртранс» выделяют 71 миллион рублей, а для отдыха водителей на конечных остановках самых популярных маршрутов приобретут семь модульных комнат за 12,5 миллиона. На завершение капремонта 33-й школы предусмотрено 58 миллионов рублей сверх выделенных ранее — оказывается, подрядчик на такую сумму выявил скрытые дефекты во время демонтажа старых строительных конструкций. Такая же сумма будет потрачена на ремонт детсадов. 30 миллионов мэрии дали на оборудование спортивных зон на Зеленом острове. К 25-летию со дня гибели в дагестанском селе Новолакское Героев России Андрея Теперика и Эдуарда Белана, им установят памятник за 2,5 миллиона рублей. На 500 тысяч рублей приобретут поворотные купольные камеры уличного наблюдения для наблюдения за городскими пляжами.В результате изменений бюджет Липецка вырос по доходам до 25,3 миллиарда рублей, по расходам — до 26 миллиардов. Окончательно за пакет правок бюджета депутаты Липецкого горсовета проголосуют на июньской сессии.Как только Татьяна Григорова закончила выступление, слово взял ее постоянный оппонент, депутат Николай Двугрошев. В последние несколько лет он бьет в одну точку: отсутствие должной чистоты и порядка в городе. Вот и сегодня он не изменил своей традиции, поинтересовавшись делами в МБУ «Управление благоустройства Липецка»:— Всю минувшую зиму у нас была проблема с уборкой улиц. Помните, некому было работать? Как с этим сейчас? Подняли зарплату работникам МБУ? Надо ведь уже думать о новой зиме.Татьяна Григорова и председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщили, что зарплата на предприятии повышена с 1 декабря прошлого года — до начальных 36 тысяч у дворников и до 70 тысяч — у механизаторов и водителей коммунальной техники.— Отток с предприятия прекратился. Люди пошли. Им платят обещанную зарплату.Однако рабочих как не хватало, так и не хватает. Если в 2023 году штаты МБУ были недоукомплектованы на 42%, то сейчас — на 25%. При этом Павел Звонарев заверил, что приобретаемые 25 единиц техники, комбинированные коммунальные машины, не будут простаивать в гараже. Но может ли быть так, если глава Липецка Евгения Уваркина ранее поставила задачу работы в метели или снегопады той техники, то есть, в трехсменном режиме сутками напролет?Депутат Игорь Подзоров спросил, какие деревья будет сажать МУП «Зеленхоз» на те 50 миллионов рублей, которые предприятие уже получило? Павел Звонарев ответил, что это будут крупномеры высотой до четырех метров. Всего на выделенную сумму посадят 1 800 таких саженцев.— Сажать деревья сейчас, в жару? Они же засохнут! — воскликнул депутат.— «Зеленхоз» будет следить за тем, чтобы этого не случилось, — успокоил его чиновник.