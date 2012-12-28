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Происшествия
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сегодня, 22:23
Труп в обгоревшей одежде найден в логу рядом с улицей 8 Марта
Мужчина приехал в Липецк из Иркутска.
Личность мужчины помог установить его знакомый. Оказалось, что погибшему было 58 лет, приехал он в Липецк и Иркутска, жил рядом с местом, где нашли его тело.
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