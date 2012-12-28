Труп в обгоревшей одежде найден в логу рядом с улицей 8 Марта

Мужчина приехал в Липецк из Иркутска.

Вечером 27 мая в Каменном логу неподалеку от дома № 26/3 по улице 8 Марта прохожие нашли труп мужчины с признаками суицида. В сумерках им показалось, что одежда на трупе обгорела.Личность мужчины помог установить его знакомый. Оказалось, что погибшему было 58 лет, приехал он в Липецк и Иркутска, жил рядом с местом, где нашли его тело.