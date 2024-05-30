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42 минуты назад
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Расползающиеся дороги в Липецке склеят битумной лентой

Новую технологию обкатают на улице Папина.

Сегодня и.о. главы Липецка, вице-мэр Николай Дергунов, объехал несколько улиц в разных районах Липецка, попавших в планы ремонтов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и по 250-миллионной субсидии, полученной муниципалитетом от правительства области.

Маршрут начался с улицы Советской, которая как раз попала в работу по полученной субсидии. На ней большими картами переложили асфальт на подъеме с улицы Фрунзе в границах здания, занимаемого УФСБ по Липецкой области, и перед кольцевой развязкой у площади Победы. Но почему в ремонт попали только эти два участка?

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— Эта улица попадет в капремонт в 2026 году. До этого за ней будет присматривать городское МБУ «Управление благоустройства». Этого времени сетевикам хватит на то, чтобы заменить свои сети.

Как раз на Советской подрядчик «Квадры», компания «Теплосфера», на прошлой неделе раскопал под замену трубы предназначенную под движение автобусов полосу дороги.

— Пусть лучше сейчас все сделают, чтобы не раскапывать улицы зимой. Да, это неудобство, но это меньшее из зол, которые можно получить, если не менять трубы, — говорит вице-мэр.

Аналитика мэрии показывает, что в этом году раскопок ресурсных организаций в Липецке меньше, чем в прошлом. Причина — разрешение правительства РФ штрафовать энергетиков за просроченные земляные работы с июня 2023 года. В итоге сейчас у «РВК-Липецк» — 77 просроченных раскопок по словам Николая Дергунова, в то время как на конец весны прошлого года из было 140. Такая же динамика — по другим РСО. Кстати, городское управление главного смотрителя сейчас нарабатывает практику восстановления просевшего асфальта в местах раскопок энергетиков за счет бюджета. Такие расходы мэрия собирается взыскать с ресурсных организаций, пренебрегающих восстановлением мест проведения работ, через суд регрессом.

— Вы говорите об окончании ремонта на Советской, но на дороге остались перекошенные люки подземных коммуникаций, решетки ливневки. С этим-то как? — задал резонный вопрос вице-мэру первый заместитель председателя Липецкого горсовета Борис Понаморев.

— Люки поправят, не дожидаясь капремонта, сетевые организации, которым они принадлежат, а дождеприемники — наше МБУ. — ответил Николай Дергунов.

Улицу Папина в мэрии считают самым сложным в этом году объектом из-за того, что на ней параллельно с меняющей асфальт и обустраивающей тротуары компанией «СДК» работают «Квадра» и «РВК-Липецк». И если первая компания уже закончила замены своих сетей под дорогой в районе перекрестка с улицей Юных Натуралистов и у колледжа индустрии сервиса, то «РВК» нужен еще ровно месяц, чтобы проложить вдоль улицы от перекрестка с Юных Натуралистов до пожарной части у рынка «Спутник» 600 метров водопровода диаметром 300 мм.

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Директор ООО «ТВЭС» Андрей Стрельников (подрядчик «РВК-Липецк»), говорит, что срок завершения его работы по договору — 30 июня. «Нюансов много. Сети лежат не совсем так, как отображены на планшете. Это создает дополнительные сложности. Но мы пока идем в графике».

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Если же говорить о работе подрядчика УГС, то компания «СДК» уже сняла верхний слой асфальта с половины дороги длиной 2,1 км, установила 70% бордюров, отсыпала щебнем и гравием 70% пешеходных зон. Представитель подрядчика Олег Баранов говорит, что после того, как с улицы уйдут ресурсные компании, начнется асфальтирование дороги. При этом здесь экспериментально применят битумную ленту, которая позволит крепче соединять друг с другом полотна верхнего слоя дорожной одежды.

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— Лента укладывается в торец первого уложенного асфальтоукладчиком слоя. Когда в стык с ним будет укладываться новый слой, то при температуре свыше 200 градусов эта лента расплавится, сделав стык очень прочным, — объясняет технологию ее применения подрядчик.

Тротуары заасфальтируют асфальтом марки Г-2. Кто-то шутит, что хороший асфальт так не назовут. Но Олега Баранова это не смущает. Он добавляет, что на новом тротуаре появится велодорожка с соответствующий разметкой.

По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, у ТЦ «Уолл стрит» подрядчик столкнулся с проблемой — напротив здания его собственник за счет тротуара организовал парковку, сузив ширину пешеходной зоны до метра. А это самострой. Вдобавок, правилами дорожного движения запрещено организовывать парковки в районе перекрестком (напротив ТЦ — улица Механизаторов).

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— Мы уберем эту самовольно организованную парковку. За ее счет восстановим нормальный тротуар — вдоль красной линии, — сказал чиновник.

Если ремонт улицы Папина обойдется бюджету в 181,8 млн рублей, то за ремонт улицы Стаханова между улицами Водопьянова и Катукова компания «Инифини Групп» получит вдвое меньше — 90,5 миллиона.

Заместитель главного смотрителя Сергей Жуков сообщил Николаю Дергунову, что подрядчику предстоит заменить бортовой камень, снять верхний слой дороги и накатать два новых, заменить асфальта на ушатанной ямочными ремонтами и зимним литым асфальтом кольцевой развязке перед ТЦ «Европа», переложить тротуарную плитку, но не всю, а ту, «что пострашнее».

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Эту дорогу и тротуар делали при мэре Михаиле Гулевском в 2015 году. Если на дороге перед перекрестками и светофорами машины и автобусы продавили глубокую колею, то плитка в том месте, где остановилась машина вице-мэра, лежит как новая. Поэтому Николай Дергунов попросил заказчика еще раз обмерить участки под замену и не трогать нормальные участки:

— Это рационально. На таких участках плитка еще столько же времени пролежит.

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Воронежское шоссе и улица Ударников заасфальтированы полностью. На Ударников еще и появились пешеходные дорожки — там, где это было можно обустроить с учетом правил дорожного движения и сложившейся застройки.

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На остановке «ДРСУ» подняли асфальт, сделав безопасным островок для людей, ждущих автобус — до этого они стояли буквально на оживленном перекрестке улиц Ударников и Поселковой. На этой дороге позже появятся и новые остановочные павильоны. Проблемными остались два участка дороги — в районе остановки «ДРСУ», где энергетики меняли трубу и раскопали по факту еще не тронутый пылью новый асфальт, и в районе остановки «ПОГА-1» — там сделали новую врезку в водопровод к домам на Хохломском проезде. На Ударников осталось сделать разметку, установить дорожные знаки, отсыпать обочины.

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А вот в районе Тракторного «РВК» вот уже второй год портит своими раскопками дороги. С прошедшей зимы на улице Коммунистической до сих пор оставлен котлован на месте работ. Николай Дергунов вздыхает: с одной стороны, в этом нет ничего хорошего, с другой — жителям поселка концессионер прокладывает новые водопровод и канализацию.

Сейчас работы по замене асфальта и восстановлению тротуаров идут на улице Юбилейной. По словам куратора от УГС, возникла проблема с асфальтированием тротуара у дома №5. Там стоит киоск. Его вчера пытались понять автокраном и не смогли оторвать от земли. Придется поискать автокран помощнее, чтобы убрать этот киоск и закончить работу.

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Из поселка ЛТЗ кортеж вице-мэра поехал в поселок Силикатного завода. В него ведет одна дорога с отремонтированной в прошлом году улицы Зои Космодемьянской — Кирпичная. Ее отремонтировали в 2019 году и, по словам Николая Дергунова, она до сих пор неплоха. В самом поселке уже этой весной заасфальтировали сразу три улицы — Архангельскую, Астраханскую и Усманскую, что обошлось городскому бюджету в 34 миллиона.

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— В этом году, как, впрочем, и в прошлом, география дорожных ремонтов очень широка: дороги в поселках 10-я Шахта и Силикатном, на Соколе, Тракторном, Опытной, Новолипецке. Это не говоря уже про ремонты основных магистралей, таких как Воронежское шоссе, улицы Студеновской, Плехановского спуска. Кстати, уже в июне подрядчики выйдут на ремонт большими картами улицы Ковалева. А на Октябрьском мосту асфальт заменят полностью, — сказал Николай Дергунов.

Свой объезд вице-мэр закончил у стадиона «Металлург». Здесь, на Коммунальной площади, недавно все было очень плохо: разбитые дороги и пешеходные зоны. Сейчас тут все черное, блестит свежим асфальтом на солнце.

— Подрядчик отремонтировал площадь Коммунальную и улицу Коммунальную. Сделал съезд на Фрунзе. Восстановил пешеходные дорожки. Сейчас не стадно перед гостями города, которые приезжают поддержать свою команду на матчи с нашим «Металлургом». Осталось только нанести на дороги разметка и засеять травой новые газоны, — говорит вице-мэр.

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Николая Дергунова пока удовлетворяют набранные подрядчиками темпы работ. Теперь одна задача — следить за их качеством. И.о. главы Липецка надеется, что исполнители работ не подведут, и что успеют завершить работы по нацпроекту и по дотациям от правительства области к 1 сентября:

— По завершенным объектам все достаточно хорошо. Из того, что в работе, нас волнует улица Папина и вообще взаимодействие с сетевыми компаниями. Мы обращаем внимание подрядчиков на минимизацию неудобств для жителей. Если говорить о гарантийных дорогах, то призывы отремонтировать их за свой счет в мае услышали все, кроме такого подрядчика как «Строймастер», к которому есть претензии по улицам Зегеля, Меркулова, проезду Строителей. Сейчас УГС готовит обращение в прокуратуру и параллельно собирается распечатать банковскую гарантию этой компании. Если тех денег, которые лежат на счете, будет недостаточно, мы пойдем в суд и взыщем их с этой организации, — отметил вице-мэр.
ремонт дорог
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Комментарии (6)

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Еще
3 минуты назад
на перекрестке улиц Папина и Юных Натуралистов лежит щебень вместо асфальта. Из-за этого машины проваливаются в ямы, образуются "пробки", разбиваются машины.
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Прошу
5 минут назад
обратить внимание ГАИ и прокуратуру на перекресток ул.Юных Натуралистов и Папина. Это вредительство! Дорогу сузили, положили высокий бордюр, наверное, чтобы аварий было больше!
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Гость
5 минут назад
Суперклеем надежнее.
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Отец Дормидонт
9 минут назад
сперва освятить надоть и только после скотчем
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1
18 минут назад
А я думал, что дорога, начавшая рассыпаться, подлежит полной перестройке?
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Плеханова 10 и 8
28 минут назад
Когда плитку уложите до конца достала грязь или уже все деньги по пилили шито крыто
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