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Общество
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сегодня, 08:00
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В Липецкой области — второй день выборов
Липчане продолжают голосовать за кандидатов в депутаты Госдумы и областного Совета.
В первый день голосования явка избирателей на участки составила 24,47%. Дистанционно на выборах депутатов Госдумы проголосовали 74% из выбравших эту форму волеизъявления 88 386 избирателей.
За выборами в Липецкой области наблюдает международная группа делегатов из Аргентины, Гондураса, Словакии, Словении, Уругвая, Эквадора и Турции.
Липчане выбирают депутатов-одномандатников Государственной Думы по двум федеральным округам, 115-му и 116-му, а также голосуют за список одной из политических партий. По этой же схеме избиратели региона сформируют новый созыв областного Совета, в котором будет уже не 42, а 36 депутатов. 27 из них избираются по одномандатным избирательным округам, 9 — по партийным спискам.
Каждый участник голосования в Липецкой области, в том числе дистанционного, получает четыре бюллетеня: два — для выборов депутата Госдумы: по одномандатному округу и по партийному списку, и два — по выборам депутатов областного Совета по этой же схеме.
В федеральном бюллетене представлены 10 политических партий. В каждом из двух общефедеральных округов — 115-м и 116-м — по 10 кандидатов.
В выборах депутатов областного Совета участвуют 333 кандидата. 163 из них претендуют на 27 мест по одномандатным округам, остальные участвуют в выборах от семи избирательных объединений.
В Липецкой области право голоса имеют около 880 тысяч человек.
Голосование продлится до восьми вечера 20 сентября.
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