Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с автомобилем, а водитель электровелосипеда — с дорожным знаком
Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Происшествия
564
50 минут назад
1
Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Неразорвавшуюся БЧ обезвредят завтра утром, до этой поры возвращаться в дома нельзя.
«Территория оцеплена полицией. Проводится эвакуация близлежащих домов. Вся информация доведена до людей в домовых чатах.
Обезвреживание боевой части запланировано на завтра утром, 18 сентября, после прибытия специальной группы взрывотехников. До завершения работ и разрешения специалистов возвращаться домой нельзя», — сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин.
Для эвакуированных ельчан подготовлен пункт временного пребывания — в гимназии № 97 (адрес: Елец, ул. Клубная, 10).
«Прошу выполнять указания сотрудников служб и не приближаться к оцепленной территории. О завершении работ и возможности вернуться домой сообщим. По всем возникающим вопросам — звонить в службу 112», — добавил елецкий мэр.
0
3
5
0
2
Комментарии (1)