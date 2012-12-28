В Липецкой области проголосовали 33,42% избирателей

Сегодня — второй день голосования.

Как сообщили в облизбиркоме, явка на выборах, по состоянию на 15:00, составила 33,42% избирателей.Системой ДЭГ воспользовались 70 тысяч избирателей, что составляет 79% избирателей от общего количества подавших заявки.Липчане выбирают депутатов-одномандатников Государственной Думы по двум федеральным округам, 115-му и 116-му, а также голосуют за список одной из политических партий. По этой же схеме избиратели региона сформируют новый созыв областного Совета, в котором будет уже не 42, а 36 депутатов. 27 из них избираются по одномандатным избирательным округам, 9 — по партийным спискам.Сегодня второй день из трехдневного голосования.