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Общество
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сегодня, 15:22
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В Липецкой области проголосовали 33,42% избирателей
Сегодня — второй день голосования.
Системой ДЭГ воспользовались 70 тысяч избирателей, что составляет 79% избирателей от общего количества подавших заявки.
Липчане выбирают депутатов-одномандатников Государственной Думы по двум федеральным округам, 115-му и 116-му, а также голосуют за список одной из политических партий. По этой же схеме избиратели региона сформируют новый созыв областного Совета, в котором будет уже не 42, а 36 депутатов. 27 из них избираются по одномандатным избирательным округам, 9 — по партийным спискам.
Сегодня второй день из трехдневного голосования.
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