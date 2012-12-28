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57 минут назад

В Подгорном отец достал из пруда тело утонувшего сына

Обстоятельства гибели ребенка ещё будут выяснять.

ГУ МЧС по Липецкой области сообщило о трагедии на воде.

По данным ведомства, подросток 2012 г.р. утонул в селе Подгорном Липецкого района. Тело мальчика достал его отец.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

Фото 48.mchs.gov.ru
происшествия на воде
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