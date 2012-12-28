Липецкая вечЁрка: жуткая история пропавшей без вести, когда поедут новые трамваи и претенденты на пост мэра
Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
Вырастут штрафы за некачественные услуги ЖКХ, единое пособие для детей насчитают по-новому – законы июня
Происшествия
728
57 минут назад
В Подгорном отец достал из пруда тело утонувшего сына
Обстоятельства гибели ребенка ещё будут выяснять.
По данным ведомства, подросток 2012 г.р. утонул в селе Подгорном Липецкого района. Тело мальчика достал его отец.
Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
Фото 48.mchs.gov.ru
2
4
0
0
0
Комментарии