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сегодня, 12:38
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На оборудование спортплощадки для Зеленого острова потратят 30 миллионов из бюджета Липецка

В МАУК «Культурные пространства Липецка» говорят, что проектированием популярной зоны отдыха занимается частный инвестор.

Правительство области выделило департаменту культуры и туризма администрации Липецка на закупку оборудования для спортивной зоны Зеленого острова 30 миллионов рублей. Что будет приобретено на эти средства? Этот вопрос мы адресовали формальному хозяину этого популярного места отдыха, директору МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаилу Степанову:

— Зонированием Зеленого острова занимается частный инвестор. Мы пока не видели проекта — он находится на окончательной доработке. Этот проект контролируется на самом верху, и все детали нам пока неизвестны. Точно одно — спортивные площадки будут размещены слева от входа на остров.

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Напомним, что в январе этого года на встрече с представителями госкопорации «ВЭБ.РФ» и Агентства стратегических инициатив глава Липецка Евгения Уваркина рассказала о нескольких проектах, которые ей хотелось бы реализовать с помощью частных инвесторов. В частности, о преобразовании Зеленого острова в остров «Зеленое Ядро» и всероссийском парке аттракционов «Летающий лис» в районе «взлетки».

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Первый проект предполагает оборудование зон для семейного отдыха, спорта, развития творческих навыков. Второй — аттракционы, которые будут привлекать туристов со всего Центрального Черноземья и даже из Москвы. На остров требуется миллиард рублей, на парк развлечений — 1,5 миллиарда. Источником возврата инвестиций мэр тогда назвала выручку от продажи билетов и иных платных услуг.

фото: администрация Липецка 
Зеленый остров
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Евгений Брынза
10 минут назад
Аттракционы похожие на диснеевские, американские горки, которые будет видно из Москвы; карусель с лошадьми; комната кривых зеркал; детские пространства с присмотром; Пиратский развлекательный фрегат; туалеты и умывальники; питьевой фонтанчик "бесплатный"; зоны для покушать: шашлык, пирожные, морожные, напитки, пару велотренажёров для любителей спорта, которые питали бы весь остров электричеством, и штук 20 солнечных батарей, что бы энергии 100% на всё хватило.
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Липчане
22 минуты назад
"Пир" во время "чумы", лучше эти деньги отдайте на СВО, чтобы липчане по копейкам не собирали
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Дети города
31 минуту назад
Лучше бы там для нас аквапарк соорудили
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Учитесь господа !
38 минут назад
Инвестор частный , а деньги народные ! Народ опять пролетел мимо денег. )))))
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?
сегодня, 13:08
Остров сокровищ, Закопали денег - не пересчитать.
Ответить
48
сегодня, 13:00
Отличная идея! Спасибо!
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галина
сегодня, 12:42
Самое выгодное отмывание денег в Липецке... Зеленый остров
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Позитив
сегодня, 12:53
А у Вас???? Не те времена сейчас, чтоб отмывать деньги! Что не сделай для города, везде все ищут одно - отмывание денег, воровство и т.д. Нельзя быть такими злыми и непросвещенными людьми!!!
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Остров
сегодня, 12:52
ты о чём?
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