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Общество
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сегодня, 12:38
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На оборудование спортплощадки для Зеленого острова потратят 30 миллионов из бюджета Липецка
В МАУК «Культурные пространства Липецка» говорят, что проектированием популярной зоны отдыха занимается частный инвестор.
— Зонированием Зеленого острова занимается частный инвестор. Мы пока не видели проекта — он находится на окончательной доработке. Этот проект контролируется на самом верху, и все детали нам пока неизвестны. Точно одно — спортивные площадки будут размещены слева от входа на остров.
Напомним, что в январе этого года на встрече с представителями госкопорации «ВЭБ.РФ» и Агентства стратегических инициатив глава Липецка Евгения Уваркина рассказала о нескольких проектах, которые ей хотелось бы реализовать с помощью частных инвесторов. В частности, о преобразовании Зеленого острова в остров «Зеленое Ядро» и всероссийском парке аттракционов «Летающий лис» в районе «взлетки».
Первый проект предполагает оборудование зон для семейного отдыха, спорта, развития творческих навыков. Второй — аттракционы, которые будут привлекать туристов со всего Центрального Черноземья и даже из Москвы. На остров требуется миллиард рублей, на парк развлечений — 1,5 миллиарда. Источником возврата инвестиций мэр тогда назвала выручку от продажи билетов и иных платных услуг.
фото: администрация Липецка
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