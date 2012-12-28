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Происшествия
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20 минут назад
Полицейские просят помощи в опознании скелетированного трупа мужчины
В Елецком районе устанавливают личность мужчины, чей скелет нашли у деревни.
Как сообщает ОМВД России по Елецкому району, труп был обнаружен ещё 29 июля 2015 года вблизи деревни Белевец Елецкого района.
Приметы погибшего: на вид 50-60 лет, рост около 170 сантиметров, волосы седые. Мужчина был одет в кепку бело-зеленого цвета, синюю куртку, джинсы темного цвета, чёрные резиновые сапоги, вместо ремня была веревка, рядом находился пластиковый костыль под руку коричневого цвета.
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