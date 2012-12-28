Полицейские просят помощи в опознании скелетированного трупа мужчины

В Елецком районе устанавливают личность мужчины, чей скелет нашли у деревни.

В Елецком районе пытаются установиться личность мужчины, скелетированный труп которого нашли у деревни.Как сообщает ОМВД России по Елецкому району, труп был обнаружен ещё 29 июля 2015 года вблизи деревни Белевец Елецкого района.Приметы погибшего: на вид 50-60 лет, рост около 170 сантиметров, волосы седые. Мужчина был одет в кепку бело-зеленого цвета, синюю куртку, джинсы темного цвета, чёрные резиновые сапоги, вместо ремня была веревка, рядом находился пластиковый костыль под руку коричневого цвета.