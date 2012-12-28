В Липецкой области сухо и до +25

В регион вернулась почти летняя погода.

19 сентября атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, осадков не ожидается, ночью 20 сентября местами ожидается небольшой дождь. 21 сентября к региону приблизится циклон со Скандинавии, атмосферное давление начнет падать, однако осадки будут маловероятны.Среднесуточные температуры составят 16-18 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер южный, ночью 2-7 м/сек, днем 6-11 м/сек. Ночью темепратура воздуха составит от +6 до +11 градусов, днем — от +20 до +25.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ночью — от +7 до +9, днем — от +20 до +22 градусов.День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году — 2 градуса мороза.