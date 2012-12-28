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694
сегодня, 11:22
7

«Звонят, интересуются, какие документы нужны для участия в выборах мэра»

В Липецкий горсовет за 10 дней до окончания приема документов от кандидатов на должность главы города не поступило ни одной заявки.

В Липецкий горсовет за 10 дней до окончания приема документов от кандидатов в мэры не поступило ни одной заявки.

— Звонят, интересуются, какие документы нужны для участия в выборах мэра, — рассказали GOROD48 в аппарате городского Совета. — Но пока необходимый пакет документов никто не принес .

В аппарате удивляются, что представители КПРФ и ЛДПР уже заявили о желании участвовать в губернаторских выборах, но игнорируют выборы главы Липецка.
выборы мэра Липецка
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Коксохим.
15 минут назад
После того, что наворочила нынешний мэр. Новому достойному кандидату придётся разгребать за ней лет пять.
Ответить
кандидат
16 минут назад
Дипломы купил,феню освоил.Когда приступать?
Ответить
Нина
27 минут назад
В цирке всё стабильно.
Ответить
дилетант
33 минуты назад
в 2010-11 годах в бельгии население которой в 9 раз больше населения липецкой области партии не могли сформировать правительство 18 месяцев - и страна прожила этот период спокойно без особых проблем.
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ОКУ Центра занятости
45 минут назад
если мы займёмся то эта вакансия быстро закроется кандидатом
Ответить
Житель
51 минуту назад
Надо ж дать
Ответить
ничего удивительного
55 минут назад
Люди утратили уже последние иллюзии
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