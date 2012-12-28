В Липецкий горсовет за 10 дней до окончания приема документов от кандидатов на должность главы города не поступило ни одной заявки.

В Липецкий горсовет за 10 дней до окончания приема документов от кандидатов в мэры не поступило ни одной заявки.— Звонят, интересуются, какие документы нужны для участия в выборах мэра, — рассказали GOROD48 в аппарате городского Совета. — Но пока необходимый пакет документов никто не принес .В аппарате удивляются, что представители КПРФ и ЛДПР уже заявили о желании участвовать в губернаторских выборах, но игнорируют выборы главы Липецка.