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сегодня, 13:30
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На пост мэра — два кандидата

Прием документов на должность мэра заканчивается 6 июня.

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города Липецка подали документы два претендента. Об этом сообщил секретарь комиссии, вице-спикер горсовета Борис Понаморев. 

По данным GOROD48, эти претенденты — обычные жители Липецка, ранее не участвовавшие в политической жизни города.

Прием документов от соискателей на должность главы города Липецка заканчивается 6 июня в 16:00. 
 
— Все имена и фамилии будут озвучены на заседании конкурсной комиссии 7 июня, когда будет утвержден список кандидатов, которые будут допущены к участию в следующем  этапе конкурсного испытания, — сказал Борис Понаморев. 
 
14 июня состоится второй этап, где кандидаты представят свою стратегию развития Липецка. После этого комиссия направит кандидатуры, не менее двух, в городской Совет. Мэра выберет тайным голосованием сессия горсовета, которая состоится в конце июня.

Пятилетние полномочия действующего мэра Евгении Уваркиной истекают 25 июня.

администрация Липецка
глава города
горсовет
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Ответ
19 минут назад
Липчанка. Смотрящий от государства. Расшифровывать думаю не стоит. Вы всё поняли .
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Садовод
31 минуту назад
У Уваркиной должен быть серьёзный отчёт за эти 5 лет и план, реальный, на следующий срок. Вот только в отчёте будет вода, типа тонно-километров бордюров и миллионов кв, метров плитки. Ну а в планах - ещё больше наложить в Липецке, плитки
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Позитив
14 минут назад
Правильно, зачем нам плитка? Вернемся в первобытный строй и засыпим все улицы и тротуары - песком!!! Только слепой не увидит, сколько хорошего сделала нынешний мэр для города!!! Хотя, всем не угодишь, всегда найдутся те, кто ничем в жизни не доволен, сколько не сделай! Хотелось бы, чтоб Уваркина продолжила работу на посту мэра!!!
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О как
3 минуты назад
Правильно, зачем нам плитка? Вернемся в первобытный строй и засыпим все улицы и тротуары - песком!!! Только слепой не увидит, сколько хорошего сделала нынешний мэр для города!!! Хотя, всем не угодишь, всегда найдутся те, кто ничем в жизни не доволен, сколько не сделай! Хотелось бы, чтоб Уваркина продолжила работу на посту мэра!!! Это чего такого нужно употребить, чтобы иметь настолько позитивный взгляд на наш серый и грязный город? Сколько проектов при ней начато и не доведено до конца - ну и ладно? Полгорода в мертвых деревьях - тоже позитивненько?
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Пессимист
36 минут назад
Всё равно останется Уваркина, Москва-то обломилась. Теперь хоть после отставки Шойгу, его дочка со своим триатлоном, будет уже не так интересна нашей мэрше, впрочем , кто знает? Сергеевна ещё * и может быть полезна
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Липчанка
37 минут назад
Господин Понаморев Б. , у этих претендентов есть Ф.И.О., а так же послужной список... Если уж даёте интервью - потрудитесь делать это более достойным образом. Общество должно знать про кандидатов больше информации. Не надо недооценивать обычных людей (как вы сказали). Сами то вы кто???
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вопрос на засыпку
43 минуты назад
зачем гражданам об этом знать?
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Катюша
44 минуты назад
Верните народные выборы !!!
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Пердимонокль
29 минут назад
Наииииииивнаяяяя)))
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Липчанин.
46 минут назад
Да здравствует 25 июня!!! УРА!!!!!!!!!!!
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
52 минуты назад
Верните народные выборы мэра!
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