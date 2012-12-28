На пост мэра — два кандидата

Прием документов на должность мэра заканчивается 6 июня.



В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города Липецка подали документы два претендента. Об этом сообщил секретарь комиссии, вице-спикер горсовета Борис Понаморев.По данным GOROD48, эти претенденты — обычные жители Липецка, ранее не участвовавшие в политической жизни города.Прием документов от соискателей на должность главы города Липецка заканчивается 6 июня в 16:00.— Все имена и фамилии будут озвучены на заседании конкурсной комиссии 7 июня, когда будет утвержден список кандидатов, которые будут допущены к участию в следующем этапе конкурсного испытания, — сказал Борис Понаморев.14 июня состоится второй этап, где кандидаты представят свою стратегию развития Липецка. После этого комиссия направит кандидатуры, не менее двух, в городской Совет. Мэра выберет тайным голосованием сессия горсовета, которая состоится в конце июня.Пятилетние полномочия действующего мэра Евгении Уваркиной истекают 25 июня.