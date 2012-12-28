Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
Политика
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сегодня, 13:30
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На пост мэра — два кандидата
Прием документов на должность мэра заканчивается 6 июня.
По данным GOROD48, эти претенденты — обычные жители Липецка, ранее не участвовавшие в политической жизни города.
Прием документов от соискателей на должность главы города Липецка заканчивается 6 июня в 16:00.
— Все имена и фамилии будут озвучены на заседании конкурсной комиссии 7 июня, когда будет утвержден список кандидатов, которые будут допущены к участию в следующем этапе конкурсного испытания, — сказал Борис Понаморев.
14 июня состоится второй этап, где кандидаты представят свою стратегию развития Липецка. После этого комиссия направит кандидатуры, не менее двух, в городской Совет. Мэра выберет тайным голосованием сессия горсовета, которая состоится в конце июня.
Пятилетние полномочия действующего мэра Евгении Уваркиной истекают 25 июня.
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