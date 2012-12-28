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Общество
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сегодня, 15:58
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
20 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: проспект 60 лет СССР, 29, улица Октябрьская, 53 – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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