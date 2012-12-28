На трех улицах Липецка отключат холодную воду

20 сентября «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: проспект 60 лет СССР, 29, улица Октябрьская, 53 – без холодной воды временно останутся жители трех улиц, сообщили в компании.