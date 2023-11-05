Неделя 48
сегодня, 08:00
Куда же катится наш глобус?
351
#аварии на сетях #ЧП #яхт-клуб #подземный переход #Сокольский мост #Октябрьский мост #Игорь Артамонов #Евгения Уваркина #ремонт дорог #благоустройство #концессия #трамвай #телефонный терроризм
Итоги недели
Ноябрь начался с новой коммунальной аварии. «Мэрия перекрыла движение по Поперечному проезду и части Товарного». Причина: повреждение дороги компанией «Экотерм» при подземной прокладке канализационного коллектора к новому микрорайону «Звездный». По одной из версий, глинистый раствор, которую подают под давлением в канал, который выбирает бур, неконтролируемо пошел вверх и выдавил наружу дорожное покрытие, которое пошло волной. Точной даты возобновления движения нет: «после устранения аварийной ситуации».
С детства мы усвоили
базовый лайфхак:
за закрытой дверью
проще скрыть бардак
Напомним, что именно компания «Экотерм» вечером 27 сентября пробила на кольце Трубного 600-миллиметровый водопровод, лишив на трое суток питьевой воды 23 тысячи горожан. Тогда виновником коммунальной аварии мэрия назвала проектную организацию, на схемах которой водопровод находился на иной глубине, чем на указанной в чертежах и схемах. Прокуратура возбудила в отношении компании административное дело по статье 7.7 КоАП РФ «Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения». Она предполагает штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
И вот как только этот подрядчик администрации Липецка восстановил проезжую часть на улице Гагарина перед поворотом на Товарный проезд, он тут же попал в другую неприятную историю.
Таким образом, асфальт на Поперечном проезде продержался всего год. Дорогу на проезде, из-за огромной лужи, разливавшейся после каждого дождя, в шутку называли липецким морем. А сейчас на Товарном проезде пробили еще и глубокие штольни: через них методом прокола (хочется сказать, методом тыка) «Экотерм» тянет канализационный коллектор.
«Разрушенную дорогу на Товарном проезде подрядчик восстановит за свой счет». В мэрии надеются, что компания «Экотерм» успеет уложить новый асфальт до морозов.
— Профессионализм покинул Липецк. Как в дурдоме: одни и те же грабли, на которые постоянно наступают. Новое поколение «специалистов» технической литературы не читает и разговаривает на каком-то убогом допотопном языке. Смотришь современные проекты и волосы встают дыбом. Уровень знаний как в плохом советском ПТУ, — резюмировал эту историю Вот так.
Накануне этой аварии, кстати, был Хэллоуин. Мы спросили липчан: «Верите ли вы в потусторонние силы?» Те, кто верит, охотно рассказали случаи из своей жизни, заставившие их пересмотреть взгляды на мистику.
Потусторонние силы, похоже, не собираются покидать Липецк. В пятницу «На улице Титова мусоровоз провалился в недавний коммунальный раскоп». Вытащить грузовой автомобиль смогли только с помощью подъемного крана. А вчера утром «Весь поселок ЛТЗ остался без воды» — компания «РВК-Липецк» отключила воду на время ремонта 400-миллиметрового канализационного коллектора.
Я распечатала ответы
на все вопросы бытия
и журналисты не сумеют
теперь застать меня врасплох
Провалы, раскопки, ежедневные отключения воды и электричества, протекающие крыши, подтопления подвалов… Это обычный фон жизни Липецка. В минувший понедельник на оперативке у главы города вице-мэр Ирина Вербецкая сообщила о 33 жалобах горожан в ЕДС на текущие кровли и 143 жалобах — на подтопления подвалов 101 многоквартирного дома. Пришлись эти жалобы на снежные и дождливые дни 23-27 октября! Антилидерами среди УК, по данным департамента ЖКХ, являются УК «Вариант» (306 жалоб), «Маяк» (255), «Проспект» (162).
Евгения Уваркина призвала департамент ЖКХ провести анализ всех домов, жители которых более 10 раз обращались в ЕДС с жалобами на одну и ту же проблему с начала осени. «Ситуацию нужно менять. Нужно ужесточать требования как к ресурсным организациям, так и к управляющим компаниям».
Жильцы некоторых домов продолжают жаловаться на отсутствие отопления. Например, замерзает дом № 13 по улице 50 лет НЛМК. Это общежитие, в котором продолжается капремонт. К началу ноября в здании еще не смонтированы все батареи — жильцы некоторых комнат просто не впускают к себе рабочих подрядной организации. «Этот дом проще снести, чем отремонтировать!» — возмущаются его обитатели. Но закон суров: войти в помещение без желания на то его собственников невозможно.
А с жильцами «нехорошей квартиры» в доме на улице Светлова в поселке Дачном ничего не могут поделать ни полиция, ни чиновники, ни депутаты. Состоящая на психиатрическом учете пожилая женщина и ее 35-летняя дочь живут в антисанитарных условиях, мучаясь сами и доставляя массу неудобств соседям. Из-за долгов по коммуналке у них отключили свет, воду и газ. Выселить такую семью по закону нельзя. И что делать, не знает никто.
Интересно также, кого персонально накажут, если до суда дойдет возбужденное региональным управлением Следкома РФ уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами мэрии и ее структурных подразделений при контроле состояния зеленых насаждений на территории муниципалитета (ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность)? Напомним, речь идет о случае 8 октября ЧП на улице Вермишева, когда порыв ветра свалил на 10-летнюю девочку дерево. Ребенок чудом остался жив.
Прораб Олег не мог достроить
свой дачный дом из кирпича:
сам у себя его ворует
и строит из него гараж
В минувший понедельник глава Липецка вместе с представителями подрядчика осмотрела открытый накануне для полноценного движения Сокольский мост. Итог осмотра: «Пешеходный проход под Сокольским мостом будет закрыт». Смущающие водителей выпуклые деформационные швы должны осесть за месяц. Такая, типа, технология, о которой не знают дилетанты.
Вице-мэр Николай Дергунов, пользуясь случаем, рассказал о комплексной работе, которая ведется в Липецке по ремонту и реконструкции мостов. Продлен ресурс безопасной эксплуатации Октябрьского моста (сейчас разрабатывается проект его капитального ремонта). Завершается госэкспертиза еще пяти мостов: три из них отремонтируют капитально (на улицах Октябрьской, Первомайской и Советской), два других, на Театральной площади и на улице Студеновской, ждет реконструкция. Работы запланированы на 2024–2025 годы.
— Для чего тогда мост, если под ним нельзя будет ходить? — задался вопросом Дмитрий.
— Сокольцы будут ходить, где ходили, под мостом, разобрав ограждение, — предположил Созерцатель.
Если говорить об Октябрьском мосте, то в мэрии склоняются к его реконструкции, предусматривающей установку новых опор. Без этого невозможна перекладка на нем трамвайной сети концессионером.
— Проектировщики видят необходимость создания новых опор. Эта работа будет синхронизирована с реконструкцией трамвайных путей. Мы уже имеем источник финансирования — это средства, которые мы планировали потратить на комплексное благоустройство улицы Папина, — сообщила GOROD48 Евгения Уваркина.
Предполагается, что проект завершится к концу 2025 года.
А на улице Краснозаводской начали демонтаж подземного перехода. Это необходимо тому же концессионеру модернизации трамвайной сети, компании «Мовиста-Регионы»: новые шпалы и рельсы нельзя укладывать на старые 40-летние перекрытия перехода. Поэтому дорогу вскроют, а образовавшийся на месте подземного перехода котлован засыплют слоями инертных материалов: шлаком, щебнем и песком. Все слои такого пирога тщательно утрамбуют. Сверху уложат шпалы и рельсы, а на проезжей части уложат асфальтобетонное покрытие. Эти работы должны завершиться к концу ноября.
Как только дорогу по Краснозаводской перекрыли для движения транспорта, водители легковушек и грузовиков выбрали иную альтернативу: с улицы Краснозаводской они сворачивали на улицу 6-й Гвардейской дивизии, а с нее — сразу же за угол дома №4 и аккуратно, гуськом, объезжали закрытый участок по дворам. Более того, через дворы поехали и автобусы! (см. «Вижу, маршрутка к подъезду подъезжает. Вот это я день рождения отметил...»).
Но не все так плохо: на этой неделе в Липецке заасфальтировали последнюю дорогу по нацпроекту «БКД» этого года. Все это время — лето и два первых месяца осени — дорожникам мешали энергетики, менявшие водопроводную сеть в 62-м детском саде.
Определишь приоритеты,
составишь план на много лет,
как вдруг накаркает кукушка
что нет
Самая комментируемая новость этой недели — «В Липецке строят яхт-клуб». Вот лишь некоторые из читательских резюме:
— Метро с международным аэропортом вам мало?
— Давно пора! Надоело уже яхту после каждого плавания домой таскать!
— Помнится был тут зам мера Курочкин. Обещал в центре Липецка аэропорт сделать.
— А когда гольф клуб построят? Народ заждался.
— Трассы «Формулы-1» еще не хватает.
Яхт-клуб в Липецке, это, конечно, мощно! Но хождение по реке Воронеж в пределах города ограничено понтонным мостом, ниже – дамбой и Октябрьским мостом. Но да ладно: не за бюджетные средства весь этот праздник.
За счет бюджета на Сурском Руднике к концу года должны построить «умный» спорткомплекс. Его оснастят особой мультимедийной системой: при наведении смартфона на тренажеры инструкторы-профессионалы расскажут и покажут, как получить наилучший эффект от упражнений. Так что «Говорит и показывает смартфон»!
А губернатор Игорь Артамонов в ходе своей прямой линии сообщил несколько знаковых новостей. Правительство области собирается передать половину Зеленого острова детям. Есть даже макет липецкого «Диснейленда», который будет продемонстрирован в павильоне области на выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ. «Хотим привлечь к реализации этого проекта внимание одного крупного промышленного предприятия». Также Игорь Артамонов не оставляет желания развить заброшенную часть Нижнего парка, который находится за так называемой взлеткой, но это — в перспективе.
— Хочу отдохнуть в «Прометее». Успею? — поинтересовалась у губернатора девятиклассница Ярослава Немкина.
— Успеешь. В этом году в лагере должны достроить современный молодежный центр и бассейн. К лету отремонтируем стадион, центральную площадь и одну из столовых. Построим три быстровозводимых корпуса. Приезжайте, отдыхайте.
А вот завершение строительства многофункционального спорткомплекса «Катящиеся камни» в парке Молодежном опять откладывается в долгий ящик. На комплекс нужны около 10 млрд рублей. «Это несчастливый объект какой-то. Трижды мы к нему подступались и вынуждены оставить его до лучших времен. Если все же мы окончательно расстанемся с мечтой, можно будет подумать над продажей этого долгостроя, возможно, даже под жилую застройку».
«У каждого застройщика — свои интересы». Так на вопрос депутата Николая Двугрошева о том, почему в новостройках не хватает парковочных мест, ответила вице-мэр Светлана Сурмий. А так-то при проектировании новой жилой застройки профильный департамент мэрии учитывает рекомендованный норматив — 450 машиномест на тысячу жителей.
Ну и ну!
«Ночью в котокафе «Мурград» забрался и уснул полуголый мужчина». Для того, чтобы попасть на лежбище котиков, хулиган разбил окно.
Другой дурак «изувечил котенка за мяуканье и теперь ходит на допросы» по возбужденному уголовное дело о жестоком обращении с животными.
Тут вообще ноу комментс: «Попавший в психбольницу ельчанин потребовал компенсацию морального вреда со своего адвоката».
А вот такого у нас еще не было. «Заминировавший» школы и детсад кибертеррорист объявил свои условия: «Требую 8 000 000 рублей и три билета на вип-класс в самолете». Он точно был иногородним: аэропорт у нас закрыли еще в феврале прошлого года, а у школьников на этой неделе были каникулы.
С детства мы усвоили
базовый лайфхак:
за закрытой дверью
проще скрыть бардак
Напомним, что именно компания «Экотерм» вечером 27 сентября пробила на кольце Трубного 600-миллиметровый водопровод, лишив на трое суток питьевой воды 23 тысячи горожан. Тогда виновником коммунальной аварии мэрия назвала проектную организацию, на схемах которой водопровод находился на иной глубине, чем на указанной в чертежах и схемах. Прокуратура возбудила в отношении компании административное дело по статье 7.7 КоАП РФ «Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения». Она предполагает штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
И вот как только этот подрядчик администрации Липецка восстановил проезжую часть на улице Гагарина перед поворотом на Товарный проезд, он тут же попал в другую неприятную историю.
Таким образом, асфальт на Поперечном проезде продержался всего год. Дорогу на проезде, из-за огромной лужи, разливавшейся после каждого дождя, в шутку называли липецким морем. А сейчас на Товарном проезде пробили еще и глубокие штольни: через них методом прокола (хочется сказать, методом тыка) «Экотерм» тянет канализационный коллектор.
«Разрушенную дорогу на Товарном проезде подрядчик восстановит за свой счет». В мэрии надеются, что компания «Экотерм» успеет уложить новый асфальт до морозов.
— Профессионализм покинул Липецк. Как в дурдоме: одни и те же грабли, на которые постоянно наступают. Новое поколение «специалистов» технической литературы не читает и разговаривает на каком-то убогом допотопном языке. Смотришь современные проекты и волосы встают дыбом. Уровень знаний как в плохом советском ПТУ, — резюмировал эту историю Вот так.
Накануне этой аварии, кстати, был Хэллоуин. Мы спросили липчан: «Верите ли вы в потусторонние силы?» Те, кто верит, охотно рассказали случаи из своей жизни, заставившие их пересмотреть взгляды на мистику.
Потусторонние силы, похоже, не собираются покидать Липецк. В пятницу «На улице Титова мусоровоз провалился в недавний коммунальный раскоп». Вытащить грузовой автомобиль смогли только с помощью подъемного крана. А вчера утром «Весь поселок ЛТЗ остался без воды» — компания «РВК-Липецк» отключила воду на время ремонта 400-миллиметрового канализационного коллектора.
Я распечатала ответы
на все вопросы бытия
и журналисты не сумеют
теперь застать меня врасплох
Провалы, раскопки, ежедневные отключения воды и электричества, протекающие крыши, подтопления подвалов… Это обычный фон жизни Липецка. В минувший понедельник на оперативке у главы города вице-мэр Ирина Вербецкая сообщила о 33 жалобах горожан в ЕДС на текущие кровли и 143 жалобах — на подтопления подвалов 101 многоквартирного дома. Пришлись эти жалобы на снежные и дождливые дни 23-27 октября! Антилидерами среди УК, по данным департамента ЖКХ, являются УК «Вариант» (306 жалоб), «Маяк» (255), «Проспект» (162).
Евгения Уваркина призвала департамент ЖКХ провести анализ всех домов, жители которых более 10 раз обращались в ЕДС с жалобами на одну и ту же проблему с начала осени. «Ситуацию нужно менять. Нужно ужесточать требования как к ресурсным организациям, так и к управляющим компаниям».
Жильцы некоторых домов продолжают жаловаться на отсутствие отопления. Например, замерзает дом № 13 по улице 50 лет НЛМК. Это общежитие, в котором продолжается капремонт. К началу ноября в здании еще не смонтированы все батареи — жильцы некоторых комнат просто не впускают к себе рабочих подрядной организации. «Этот дом проще снести, чем отремонтировать!» — возмущаются его обитатели. Но закон суров: войти в помещение без желания на то его собственников невозможно.
А с жильцами «нехорошей квартиры» в доме на улице Светлова в поселке Дачном ничего не могут поделать ни полиция, ни чиновники, ни депутаты. Состоящая на психиатрическом учете пожилая женщина и ее 35-летняя дочь живут в антисанитарных условиях, мучаясь сами и доставляя массу неудобств соседям. Из-за долгов по коммуналке у них отключили свет, воду и газ. Выселить такую семью по закону нельзя. И что делать, не знает никто.
Интересно также, кого персонально накажут, если до суда дойдет возбужденное региональным управлением Следкома РФ уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами мэрии и ее структурных подразделений при контроле состояния зеленых насаждений на территории муниципалитета (ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность)? Напомним, речь идет о случае 8 октября ЧП на улице Вермишева, когда порыв ветра свалил на 10-летнюю девочку дерево. Ребенок чудом остался жив.
Прораб Олег не мог достроить
свой дачный дом из кирпича:
сам у себя его ворует
и строит из него гараж
В минувший понедельник глава Липецка вместе с представителями подрядчика осмотрела открытый накануне для полноценного движения Сокольский мост. Итог осмотра: «Пешеходный проход под Сокольским мостом будет закрыт». Смущающие водителей выпуклые деформационные швы должны осесть за месяц. Такая, типа, технология, о которой не знают дилетанты.
Вице-мэр Николай Дергунов, пользуясь случаем, рассказал о комплексной работе, которая ведется в Липецке по ремонту и реконструкции мостов. Продлен ресурс безопасной эксплуатации Октябрьского моста (сейчас разрабатывается проект его капитального ремонта). Завершается госэкспертиза еще пяти мостов: три из них отремонтируют капитально (на улицах Октябрьской, Первомайской и Советской), два других, на Театральной площади и на улице Студеновской, ждет реконструкция. Работы запланированы на 2024–2025 годы.
— Для чего тогда мост, если под ним нельзя будет ходить? — задался вопросом Дмитрий.
— Сокольцы будут ходить, где ходили, под мостом, разобрав ограждение, — предположил Созерцатель.
Если говорить об Октябрьском мосте, то в мэрии склоняются к его реконструкции, предусматривающей установку новых опор. Без этого невозможна перекладка на нем трамвайной сети концессионером.
— Проектировщики видят необходимость создания новых опор. Эта работа будет синхронизирована с реконструкцией трамвайных путей. Мы уже имеем источник финансирования — это средства, которые мы планировали потратить на комплексное благоустройство улицы Папина, — сообщила GOROD48 Евгения Уваркина.
Предполагается, что проект завершится к концу 2025 года.
А на улице Краснозаводской начали демонтаж подземного перехода. Это необходимо тому же концессионеру модернизации трамвайной сети, компании «Мовиста-Регионы»: новые шпалы и рельсы нельзя укладывать на старые 40-летние перекрытия перехода. Поэтому дорогу вскроют, а образовавшийся на месте подземного перехода котлован засыплют слоями инертных материалов: шлаком, щебнем и песком. Все слои такого пирога тщательно утрамбуют. Сверху уложат шпалы и рельсы, а на проезжей части уложат асфальтобетонное покрытие. Эти работы должны завершиться к концу ноября.
Как только дорогу по Краснозаводской перекрыли для движения транспорта, водители легковушек и грузовиков выбрали иную альтернативу: с улицы Краснозаводской они сворачивали на улицу 6-й Гвардейской дивизии, а с нее — сразу же за угол дома №4 и аккуратно, гуськом, объезжали закрытый участок по дворам. Более того, через дворы поехали и автобусы! (см. «Вижу, маршрутка к подъезду подъезжает. Вот это я день рождения отметил...»).
Но не все так плохо: на этой неделе в Липецке заасфальтировали последнюю дорогу по нацпроекту «БКД» этого года. Все это время — лето и два первых месяца осени — дорожникам мешали энергетики, менявшие водопроводную сеть в 62-м детском саде.
Определишь приоритеты,
составишь план на много лет,
как вдруг накаркает кукушка
что нет
Самая комментируемая новость этой недели — «В Липецке строят яхт-клуб». Вот лишь некоторые из читательских резюме:
— Метро с международным аэропортом вам мало?
— Давно пора! Надоело уже яхту после каждого плавания домой таскать!
— Помнится был тут зам мера Курочкин. Обещал в центре Липецка аэропорт сделать.
— А когда гольф клуб построят? Народ заждался.
— Трассы «Формулы-1» еще не хватает.
Яхт-клуб в Липецке, это, конечно, мощно! Но хождение по реке Воронеж в пределах города ограничено понтонным мостом, ниже – дамбой и Октябрьским мостом. Но да ладно: не за бюджетные средства весь этот праздник.
За счет бюджета на Сурском Руднике к концу года должны построить «умный» спорткомплекс. Его оснастят особой мультимедийной системой: при наведении смартфона на тренажеры инструкторы-профессионалы расскажут и покажут, как получить наилучший эффект от упражнений. Так что «Говорит и показывает смартфон»!
А губернатор Игорь Артамонов в ходе своей прямой линии сообщил несколько знаковых новостей. Правительство области собирается передать половину Зеленого острова детям. Есть даже макет липецкого «Диснейленда», который будет продемонстрирован в павильоне области на выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ. «Хотим привлечь к реализации этого проекта внимание одного крупного промышленного предприятия». Также Игорь Артамонов не оставляет желания развить заброшенную часть Нижнего парка, который находится за так называемой взлеткой, но это — в перспективе.
— Хочу отдохнуть в «Прометее». Успею? — поинтересовалась у губернатора девятиклассница Ярослава Немкина.
— Успеешь. В этом году в лагере должны достроить современный молодежный центр и бассейн. К лету отремонтируем стадион, центральную площадь и одну из столовых. Построим три быстровозводимых корпуса. Приезжайте, отдыхайте.
А вот завершение строительства многофункционального спорткомплекса «Катящиеся камни» в парке Молодежном опять откладывается в долгий ящик. На комплекс нужны около 10 млрд рублей. «Это несчастливый объект какой-то. Трижды мы к нему подступались и вынуждены оставить его до лучших времен. Если все же мы окончательно расстанемся с мечтой, можно будет подумать над продажей этого долгостроя, возможно, даже под жилую застройку».
«У каждого застройщика — свои интересы». Так на вопрос депутата Николая Двугрошева о том, почему в новостройках не хватает парковочных мест, ответила вице-мэр Светлана Сурмий. А так-то при проектировании новой жилой застройки профильный департамент мэрии учитывает рекомендованный норматив — 450 машиномест на тысячу жителей.
Ну и ну!
«Ночью в котокафе «Мурград» забрался и уснул полуголый мужчина». Для того, чтобы попасть на лежбище котиков, хулиган разбил окно.
Другой дурак «изувечил котенка за мяуканье и теперь ходит на допросы» по возбужденному уголовное дело о жестоком обращении с животными.
Тут вообще ноу комментс: «Попавший в психбольницу ельчанин потребовал компенсацию морального вреда со своего адвоката».
А вот такого у нас еще не было. «Заминировавший» школы и детсад кибертеррорист объявил свои условия: «Требую 8 000 000 рублей и три билета на вип-класс в самолете». Он точно был иногородним: аэропорт у нас закрыли еще в феврале прошлого года, а у школьников на этой неделе были каникулы.
351
#аварии на сетях #ЧП #яхт-клуб #подземный переход #Сокольский мост #Октябрьский мост #Игорь Артамонов #Евгения Уваркина #ремонт дорог #благоустройство #концессия #трамвай #телефонный терроризм
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