Общество

26 минут назад

«Требую 8 000 000 рублей и три билета на вип-класс в самолете»

3 768
#телефонный терроризм
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«Требую 8 000 000 рублей и три билета на вип-класс в самолете»

В Липецке снова заминировали школы и детсад.

Сегодня после письма на электронную почту об угрозе взрыва был эвакуирован коллектив и воспитанники детского сада №105 на улице Звездной. Также сегодня сообщения о минировании поступили в восемь городских школ.

— Вот с минированием школ злоумышленники просчитались — на этой неделе у учеников каникулы, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в департаменте образования мэрии.

В департаменте сообщили, что в этот раз сообщение о минировании муниципальных образовательных учреждений сопровождалось необычным требованием: перевести на указанный в угрозе счет 8 миллионов рублей и… три билета в салон вип-класса самолета!

— Очевидно, что «заминировавшие» наши объекты Михаил Владимирович Ларский и его сын Владимир не знают, что липецкий гражданский аэропорт не работает с февраля прошлого года, — шутят в департаменте.
3 768
#телефонный терроризм
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Комментарии (3)

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Нырок

12 минут назад
По-сиротски как-то.
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Коренная липчанка

14 минут назад
Сообщите телефонных мошейников ищут?
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Фарик

21 минуту назад
Шутки шутками. Я на морозе 2 часа простоял . Все ноги отморозил
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