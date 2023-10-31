«Требую 8 000 000 рублей и три билета на вип-класс в самолете»

В Липецке снова заминировали школы и детсад.

Сегодня после письма на электронную почту об угрозе взрыва был эвакуирован коллектив и воспитанники детского сада №105 на улице Звездной. Также сегодня сообщения о минировании поступили в восемь городских школ.



— Вот с минированием школ злоумышленники просчитались — на этой неделе у учеников каникулы, — прокомментировали GOROD48 ситуацию в департаменте образования мэрии.



В департаменте сообщили, что в этот раз сообщение о минировании муниципальных образовательных учреждений сопровождалось необычным требованием: перевести на указанный в угрозе счет 8 миллионов рублей и… три билета в салон вип-класса самолета!



— Очевидно, что «заминировавшие» наши объекты Михаил Владимирович Ларский и его сын Владимир не знают, что липецкий гражданский аэропорт не работает с февраля прошлого года, — шутят в департаменте.