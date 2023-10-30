Происшествия

53 минуты назад

Ночью в котокафе «Мурград» забрался и уснул полуголый мужчина

367
#незаконное вторжение
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Ночью в котокафе «Мурград» забрался и уснул полуголый мужчина

Он разбил в кафе окно. Благодаря девушке-очевидцу мужчину задержали полицейские.

Этой ночью в  котокафе  «Мурград» на улице Первомайской забрался мужчина. Вот как описывается произошедшее на странице кафе в соцсети:

«Сейчас мы уже можем шутить на эту тему, ночью же мы неслись в Мурград и нам было не до шуток. Пожалуй, это самые долгие 15 минут нашей жизни и только одна мысль «хоть бы кошки не пострадали!»

Кошки не пострадали. Никто не убежал! И все это благодаря неравнодушной девушке, которая проезжала мимо и увидела подозрительного человека в витрине, сразу вызвала полицию и позвонила нам.

Только благодаря человеческому неравнодушию мы приехали так быстро, что кошки ещё не успели выйти на улицу под машины».



Произошедшее в кафе записала камера наблюдения. На записи видно, как полуголый мужчина разбивает окно, забирается в кафе и тут же укладывается спать. Скорее всего, он порезался заползая в разбитое окно, при задержании руки и торс мужчины были покрыты порезами.

367
#незаконное вторжение
1

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