Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Общество
31 минуту назад
По другому проехать по разбитому асфальту невозможно.
— Второй день жители села Ссёлки стоят в пробке через всю лесополосу при выезде на трассу Тамбов-Липецк. На развязке огромные ямы, люди пытаются их объехать по второй встречной полосе и им приходят космические штрафы 7500 рублей, — рассказала липчанка Юлия.
— Объезд возможен только при выезде на встречную полосу движения. Вместо ремонта установили камеру, которая квалифицирует нарушение по ст.12.15.4 КОАП. Грабеж водителей, — поддерживает коллегу по несчастью Людмила.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области GOROD48 рассказали, что передали информацию о состоянии трассы федеральным дорожникам 2 марта. Те в свою очередь сообщили о намерении начать аварийный ремонт уже сегодня.
