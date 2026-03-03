Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку

По другому проехать по разбитому асфальту невозможно.

В вашем браузере отключен JavaScript

Уже несколько недель липчане жалуются на состояние дорожного полотна трассы «Орел-Тамбов» от ссёлковской развязки в сторону города. Самые большие выбоины возникли на мосту, из-за них жители пригорода по утрам стоят в пробках.— Второй день жители села Ссёлки стоят в пробке через всю лесополосу при выезде на трассу Тамбов-Липецк. На развязке огромные ямы, люди пытаются их объехать по второй встречной полосе и им приходят космические штрафы 7500 рублей, — рассказала липчанка Юлия.— Объезд возможен только при выезде на встречную полосу движения. Вместо ремонта установили камеру, которая квалифицирует нарушение по ст.12.15.4 КОАП. Грабеж водителей, — поддерживает коллегу по несчастью Людмила.В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области GOROD48 рассказали, что передали информацию о состоянии трассы федеральным дорожникам 2 марта. Те в свою очередь сообщили о намерении начать аварийный ремонт уже сегодня.