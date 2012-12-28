Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Происшествия
сегодня, 09:06
На улице 9 Декабря в пожаре пострадала пожилая пара
Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
Площадь возгорания составила 40 квадратных метров — огонь уничтожил вещи и частично отделку квартиры и повредил отделку подъезда.
В Липецке 3 марта пожарные тушили мусор на улице Космонавтов и выезжали на вызов из-за подгоревшей пищи на улицу Меркулова.
Ранним утром 4 марта в селе Бутырки Задонского округа огонь уничтожил половину жилого дома.
