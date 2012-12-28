Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Нападение на бригаду скорой произошло в Ельце: фельдшеру сломали нос
Он госпитализирован. Медики обратились в полицию.
«Бригада приехала на вызов к молодому человеку в неадекватном состоянии. Тот от осмотра отказался.
Вместе с молодым человеком дома находились три женщины. Одна из них пожаловалась на плохое самочувствие и попросила померить давление. В момент общения с женщиной 31-летний фельдшер скорой получил удар в лицо», — рассказала министр системы здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина:
По словам Лилии Самошиной, удар оказался такой силы, что фельдшер потерял сознание. Как оказалось позже, у него сломан нос. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Фельдшер госпитализирован в Елецкую клиническую больницу.
«Об этом вопиющем случае мы уже написали заявление в полицию. Надеюсь, дебошир понесет самое суровое наказание», — добавила министр.
