сегодня, 11:42
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
А глава сельской администрации во время спасательной операции на дороге сел за руль трактора.
Выбраться из ледяного плена водителю помогла дежурная смена пожарной части №31 села Преображеновка.
«Пожарные совместно с начальником территориального отдела села Кривец Александром Гревцевым (глава сельской администрации лично управлял трактором) пришли на помощь, зацепили автобус за пожарный автомобиль и помогли ему двинуться с места», — сообщает УГПСС Липецкой области.
