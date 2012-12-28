Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации

А глава сельской администрации во время спасательной операции на дороге сел за руль трактора.

Вечером 2 марта на конечной остановке в селе Кривец Добровского округа застрял автобус. Он не мог сдвинуться с места из-за гололёда.Выбраться из ледяного плена водителю помогла дежурная смена пожарной части №31 села Преображеновка.«Пожарные совместно с начальником территориального отдела села Кривец Александром Гревцевым (глава сельской администрации лично управлял трактором) пришли на помощь, зацепили автобус за пожарный автомобиль и помогли ему двинуться с места», — сообщает УГПСС Липецкой области.