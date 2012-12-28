Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде
Общество
На улице Семашко порвало теплотрассу
Общество
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Общество
«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Общество
Отравленные матерью мальчики остаются под наблюдением врачей
Происшествия
Читать все
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Общество
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
Кот пролетел три этажа по вентиляционной шахте: из подвала его доставали спасатели
Происшествия
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
Семилетний мальчик получил в ДТП перелом ключицы со смещением
Происшествия
Мошенники обманули двоих при оплате поездок
Происшествия
Нечистоты затопили спортивную площадку в Каменном логу
Общество
Участковый сфальсифицировал объяснения двух участников конфликта, чтобы не возбуждать дело
Происшествия
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Происшествия
Из горящей квартиры в Ельце спасли двух человек
Происшествия
Читать все
Происшествия
1237
сегодня, 11:42
8

Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации

А глава сельской администрации во время спасательной операции на дороге сел за руль трактора.

Вечером 2 марта на конечной остановке в селе Кривец Добровского округа застрял автобус. Он не мог сдвинуться с места из-за гололёда.

Выбраться из ледяного плена водителю помогла дежурная смена пожарной части №31 села Преображеновка.

IMG_20260303_083411_461.png

«Пожарные совместно с начальником территориального отдела села Кривец Александром Гревцевым (глава сельской администрации лично управлял трактором) пришли на помощь, зацепили автобус за пожарный автомобиль и помогли ему двинуться с места», — сообщает УГПСС Липецкой области.
спасатели
УГПСС
0
0
2
4
5

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гош
20 минут назад
Точно даешь мера из кривца!!!
Ответить
Хе
23 минуты назад
А почему на конечной автобусов лёд????
Ответить
Это.
24 минуты назад
У них забавы такие! Машину всем селом вытаскивать из сугроба!
Ответить
Шкода 859.
32 минуты назад
Тракториста лишить удостоверения тракториста машиниста.за то что доверил управление трактором.
Ответить
А просто
34 минуты назад
Надо вовремя почистить дорогу было и все.
Ответить
Вопрос
39 минут назад
А права на управление трактора у него есть?
Ответить
однако
43 минуты назад
медаль дайте. чистить надо и свои обязанности добросовестно выполнять.
Ответить
Катерина
52 минуты назад
Вот молодец, настоящий мужик. Сел за трактор и реально помог людям. Вот это я понимаю. А можно его на должность мэра Липецка пригласить? Человек привык действовать и решать задачи. Может быть, тогда в городе что-то изменится? Поменяют старые коммуникации, отремонтируют дороги, снег и лед уберут, первую поликлинику отремонтируют? Место вакантно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить