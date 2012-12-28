Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Липецкая вечЁрка: арест подозреваемой в отравлении детей, пробка в Ссёлках и улица под водой
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Происшествия
606
50 минут назад
4
В Ельце задержали избившего фельдшера скорой помощи мужчину
Полицейские возбудили уголовное дело по хулиганству.
«Предварительно установлено, что 3 марта во время работы бригады скорой медицинской помощи в Ельце по адресу вызова возник конфликт. В результате чего подозреваемый 2004 года рождения нанес фельдшеру удар кулаком в лицо, в результате чего причинил ему телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации («умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»). Ведется следствие. В ходе расследования уголовного дела потерпевший пройдет судебно-медицинскую экспертизу».
Об этом вопиющем случае вчера вечером рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина:
«Бригада приехала на вызов к молодому человеку в неадекватном состоянии. Тот от осмотра отказался. Вместе с молодым человеком дома находились три женщины. Одна из них пожаловалась на плохое самочувствие и попросила померить давление. В момент общения с женщиной 31-летний фельдшер скорой получил удар в лицо».
По словам Лилии Самошиной, удар оказался такой силы, что фельдшер потерял сознание. Как оказалось позже, у него сломан нос. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Фельдшер госпитализирован в Елецкую клиническую больницу.
Пострадавший медик был госпитализирован в городскую больницу Ельца имени Семашко в состоянии шока в прединсультном состоянии с сотрясением мозга, переломом костей носа.
Па словам главврача Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области Александра Игнатовского, это — первый серьезный случай нападения на медперсонал в этом году.
0
1
6
0
0
Комментарии (4)