13 минут назад
«Говорит и показывает смартфон»: в Сырском Руднике строят «умную» спортплощадку
Спортивный комплекс будет оснащен особой мультимедийной системой: при наведении смартфона на тренажеры инструкторы-профессионалы расскажут и покажут, как получить наилучший эффект от упражнений.
Общая цена модульного спортивного зала, который строят на Сырском Руднике рядом с ДЮСШ-8 и ДК «Рудничный» — 117 млн рублей. Львиная доля средств — из федерального бюджета.
— Мы строим объект по проекту Минспорта «Бизнес-спринт». Он предполагает возведение модульных спортивных залов не на капитальном фундаменте, а на песчано-цементной «подушке». Такие быстровозводимые крытые спорткомплексы существенно дешевле в строительстве, эксплуатации и обслуживании. Сооружение будет состоять из двух корпусов: административно-бытового и более высокого помещения для занятий игровыми видами спорта, — рассказала вице-мэр Светлана Сурмий.
Председатель городского департамента по физической культуре и спорту Ксения Казакова пояснила, почему собственно этот спорткомплекс официально называется «умным»:
— «Умном» его делает технология беспроводной локальной сети Wi-Fi. Через специальное приложение записаться на занятия можно по смартфону. При наведении смартфона на тренажеры тренеры-профессионалы расскажут и покажут, как правильно работать на них для наилучшего эффекта от упражнений. Фитнесом можно заниматься и дома через то же приложение. Занятия в этом комплексе, как групповые, так и индивидуальные, будут бесплатными, — это требование Минспорта. «Умная» площадка, кстати, автоматически включит освещение в зале при нахождении на ней людей и выключит его, когда из здания уйдет последний человек.
Проект «Бизнес-спринт» предполагает выбор регионами наиболее востребованного типа площадки: летнего варианта с футбольным полем, зимнего — с с хоккейной коробкой или многофункционального спорткомплекса с закрытым залом для занятий игровыми вилами спорта и тренажерным залом. В Липецке выбрали последний вариант.
За эксплуатацию «умного» объекта будет отвечать администрация ДЮСШ-8. Глава Липецка поставила директору спортшколы Вячеславу Лупоносову задачу ежедневно контролировать стройку: «Этой практике у нас уже три года — директор учреждения должен едва ли не жить на стройке».
Евгения Уваркина провела совещание на стройплощадке. По ее словам, она недовольна скоростью работы двух подрядчиков — один из них делает основание для здания, второй должен тут же собирать его из модульных конструкций. Но мэр увидела готовую площадку под строительство административно-бытового корпуса, на которой еще не было ни одного конструктивного элемента здания.
— Налицо некоторые шероховатости в сотрудничестве этих двух подрядчиков. А наша задача — сдать объект до конца года. При этом с благоустройством и с освещением территории. Поэтому строителям нужно максимально синхронизировать свои усилия, — сказала мэр.