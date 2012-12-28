На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

В двух микрорайонах давление холодной воды при подаче будет снижено.



4 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся потребители пяти улиц, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, №№ 15а, 15б, 15в по улице Неделина, № 14 по улице Котовского, №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1 в 9-м микрорайоне, №№ 1, 4, 5, 21 по улице Яна Фабрициуса.Воду подвезут по адресу: улица Неделина, 15а, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности работ.Кроме того, в это же время из-за ремонтных работ возможно снижение давления холодной воды в сетях на Манеже и в Новолипецке.4 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 в переулке Виноградном, № 2а по Чаплыгинскому шоссе, в селе Ильино.С 14:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 2а, 4, 6 по улице адмирала Макарова, №№ 3, 5 по улице Дзержинского, №3 1, 4 на площади Мира, №№ 1, 1а, 3, 4 по проспекту Мира, улицу Зои Космодемьянской.