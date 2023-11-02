36-летний мужчина изувечил котенка за мяуканье и теперь ходит на допросы

ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении 36-летнего местного жителя. В октябре он изувечил 2-месячного котенка.



Информацию о жестоком обращении с котенком полицейские нашли в социальных сетях. Сообщение проверил старший участковый уполномоченный полиции Сергей Зеленов. Он нашел хозяйку животного, направил ее с котенком в ветеринарную клинику, где у животного нашли травмы, в том числе перелом челюсти. А потом отыскал и того, кто это сделала. Оказалось, что знакомый хозяйки котенка избил его за громкое мяуканье.



Санкция ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусматривает до трех лет лишения свободы.

