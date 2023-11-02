Происшествия

сегодня, 08:25

36-летний мужчина изувечил котенка за мяуканье и теперь ходит на допросы

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#жестокое обращение с животными
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36-летний мужчина изувечил котенка за мяуканье и теперь ходит на допросы
ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении 36-летнего местного жителя. В октябре он изувечил 2-месячного котенка.

Информацию о жестоком обращении с котенком полицейские нашли в социальных сетях. Сообщение проверил старший участковый уполномоченный полиции Сергей Зеленов. Он нашел хозяйку животного, направил ее с котенком в ветеринарную клинику, где у животного нашли травмы, в том числе перелом челюсти. А потом отыскал и того, кто это сделала. Оказалось, что знакомый хозяйки котенка избил его за громкое мяуканье. 

Санкция  ч. 1 ст. 245 УК РФ  «Жестокое обращение с животными» предусматривает до трех лет лишения свободы.
5 361
#жестокое обращение с животными
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Комментарии (5)

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Алкан лтз

31 минуту назад
Тюрьма а лучше в сво чтоб жизненные ценности пересмотрел! Чтоб до этого не людя дошло что в этом мире каждый хочет жить и котенок
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Шапокляк

52 минуты назад
Живодеру - реальный срок
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Боч

54 минуты назад
В тюрьму нелюдя!!!
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Постановим

сегодня, 08:49
Будет на зоне авторитетом
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П ё с и К о

сегодня, 08:48
Ему не по допросам надо ходить а сидеть уже в тюрьме там ему и место этому нелюдю
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