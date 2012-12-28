Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Спорт
19 минут назад
В первой игре на юге «Металлург» разошёлся миром со столетним клубом
Прямо в день игры соперники отметили юбилей.
Матч прошёл в посёлке Лоо на искусственном поле «Лоо-Арены», на которой живут и тренируются обе команды. При этом прямо в день игры динамовская команда отмечала 100-летний юбилей. Впрочем, никаких торжеств, за исключением пары записей в социальных сетях, запланировано не было: северяне готовятся к непростому сезону, как и «Металлург», рассчитывают заслужить повышение в классе.
Главный тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков в первом тайме сделал ставку на молодёжь. Лишь 31-летнего капитана Дмитрия Пахомова, вынужденного действовать в центре обороны, да 23-летнего центрального хавбека Даниила Григорьева с солидным опытом игры в ЛЛМ можно было отнести к более или менее проверенным бойцам.
Опытному Пахомову приходилось много руководить юными партнёрами
«Молодые, да ранние» блистали не всегда. Так, хавбека Захара Подзолкова, к которому тренеры громче всех предъявляли претензии, сняли с игры уже на исходе первых получаса, бросив в бой ещё одного ветерана Дениса Сёмина.
Главный тренер липчан Сергей Хрипунков
19-летний вратарь Дмитрий Безбородов неуверенно начал матч, несколько раз при вводе мяча «подарив» его сопернику. Но он же на 26-й минуте сполна реабилитировался, предотвратив выход один на один.
Дмитрий Безбородов - поймал волну по ходу матча и стал одним из героев
Оборона динамовцев, в центре которой играли два брата Криворучко – 20-летний Никита и 27-летний капитан команды Даниил, в первом тайме справлялась с атакой липчан. У «Металлурга» можно выделить лишь дриблинг на фланге футболиста-блогера Артёма Нтумбы., после которого Пахомов нанёс чуть ли не единственный до перерыва удар по воротам соперника.
Артём Нтумба, в прошлом известный в Медиалиге как Пантера, добавляет липчанам колорит во всех смыслах
На 60-й минуте Хрипунков заменил всех футболистов,за исключением Сёмина. Появилось на поле и супертрио Владислав Агалаков – Алексей Скворцов – Дмитрий Савин. В атаке дела пошли повеселее. Можно вспомнить удар с левой ноги Савина и его же прострел, после которого мяч пролетел в опасной близости от ворот, но некому оказалось сделать единственное завершающее движение…
В целом, результат по игре. Уже сегодня «сталевары» проведут второй матч: в Сочи они встретятся с «Химиком» из Дзержинска.
