В первой игре на юге «Металлург» разошёлся миром со столетним клубом

Прямо в день игры соперники отметили юбилей.

Главный тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков в первом тайме сделал ставку на молодёжь. Лишь 31-летнего капитана Дмитрия Пахомова, вынужденного действовать в центре обороны, да 23-летнего центрального хавбека Даниила Григорьева с солидным опытом игры в ЛЛМ можно было отнести к более или менее проверенным бойцам.









Опытному Пахомову приходилось много руководить юными партнёрами

«Молодые, да ранние» блистали не всегда. Так, хавбека Захара Подзолкова, к которому тренеры громче всех предъявляли претензии, сняли с игры уже на исходе первых получаса, бросив в бой ещё одного ветерана Дениса Сёмина.









Главный тренер липчан Сергей Хрипунков

19-летний вратарь Дмитрий Безбородов неуверенно начал матч, несколько раз при вводе мяча «подарив» его сопернику. Но он же на 26-й минуте сполна реабилитировался, предотвратив выход один на один.









Дмитрий Безбородов - поймал волну по ходу матча и стал одним из героев

Оборона динамовцев, в центре которой играли два брата Криворучко – 20-летний Никита и 27-летний капитан команды Даниил, в первом тайме справлялась с атакой липчан. У «Металлурга» можно выделить лишь дриблинг на фланге футболиста-блогера Артёма Нтумбы., после которого Пахомов нанёс чуть ли не единственный до перерыва удар по воротам соперника.









Артём Нтумба, в прошлом известный в Медиалиге как Пантера, добавляет липчанам колорит во всех смыслах

На 60-й минуте Хрипунков заменил всех футболистов,за исключением Сёмина. Появилось на поле и супертрио Владислав Агалаков – Алексей Скворцов – Дмитрий Савин. В атаке дела пошли повеселее. Можно вспомнить удар с левой ноги Савина и его же прострел, после которого мяч пролетел в опасной близости от ворот, но некому оказалось сделать единственное завершающее движение…





Липецкий «Металлург» в первой контрольной игре на сборе в Краснодарском крае сыграл вничью с «Динамо» из Вологды – 0:0.Матч прошёл в посёлке Лоо на искусственном поле «Лоо-Арены», на которой живут и тренируются обе команды. При этом прямо в день игры динамовская команда отмечала 100-летний юбилей. Впрочем, никаких торжеств, за исключением пары записей в социальных сетях, запланировано не было: северяне готовятся к непростому сезону, как и «Металлург», рассчитывают заслужить повышение в классе.В целом, результат по игре. Уже сегодня «сталевары» проведут второй матч: в Сочи они встретятся с «Химиком» из Дзержинска.