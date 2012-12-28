Недовольный клиент «заминировал» организацию

Переполох вызвал пакет с продуктами.

58-летний липчанин задержан по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании объекта социальной инфраструктуры (по части второй статьи 207 УК РФ), ему грозит до пяти лет лишения свободы.«По данным следствия, мужчина оставил пакет в кабинете организации по предоставлению различных услуг населению и сообщил, что в нём находится взрывное устройство. Причина — клиент был недоволен разрешением его вопроса», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.На место выезжали экстренные службы, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. В оставленном мужчиной пакете были продукты.