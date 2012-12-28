Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Липецкая вечЁрка: арест подозреваемой в отравлении детей, пробка в Ссёлках и улица под водой
Сегодня в Липецке: раздирающий вой сирен, выгоревшие женщины, кому и сколько липчане готовы дать в долг
Происшествия
464
40 минут назад
2
Недовольный клиент «заминировал» организацию
Переполох вызвал пакет с продуктами.
«По данным следствия, мужчина оставил пакет в кабинете организации по предоставлению различных услуг населению и сообщил, что в нём находится взрывное устройство. Причина — клиент был недоволен разрешением его вопроса», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
На место выезжали экстренные службы, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. В оставленном мужчиной пакете были продукты.
0
0
0
0
1
Комментарии (2)