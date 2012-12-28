«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
сегодня, 11:12
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Со слов владельца сумки, в ней были 211 тысяч рублей. Со слов подозреваемого в краже — всего 7 тысяч.
«Когда один участник драки покидал место конфликта, второй незаметно украл его сумку. Но со слов подозреваемого, в сумке он обнаружил чуть больше 7 тысяч рублей. Сумка и ключи от автомобиля изъяты», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Следствию предстоит установить, сколько же денег было в сумке. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» по части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
Комментарии (6)