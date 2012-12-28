Все новости
1666
сегодня, 11:12
6

Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами

Со слов владельца сумки, в ней были 211 тысяч рублей. Со слов подозреваемого в краже — всего 7 тысяч.

У 36-летнего липчанина после драки, которая произошла в Нижнем парке на прошлой неделе, украли сумку, в которой, c его слов, были 211 тысяч рублей и ключи от автомобиля. В краже подозревают 33-летнего мужчину, с которым липчанин познакомился в кафе и потом схлестнулся на улице.

«Когда один участник драки покидал место конфликта, второй незаметно украл его сумку. Но со слов подозреваемого, в сумке он обнаружил чуть больше 7 тысяч рублей. Сумка и ключи от автомобиля изъяты», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Следствию предстоит установить, сколько же денег было в сумке. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» по части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
Комментарии (6)

Nautilus Pompilius
54 минуты назад
Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек ...
Гость
сегодня, 11:47
Пить надо меньше, спортом заниматься
Классно
сегодня, 11:39
Погуляли молодцы!!!
Судья Дредд
сегодня, 11:36
Что за видео такое? Где драка, где кража?
Русский
сегодня, 11:32
А где драка?
КОНТИНГЕНТ
сегодня, 11:20
почему такие крепкие на на защите родины?
