Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами

Со слов владельца сумки, в ней были 211 тысяч рублей. Со слов подозреваемого в краже — всего 7 тысяч.

У 36-летнего липчанина после драки, которая произошла в Нижнем парке на прошлой неделе, украли сумку, в которой, c его слов, были 211 тысяч рублей и ключи от автомобиля. В краже подозревают 33-летнего мужчину, с которым липчанин познакомился в кафе и потом схлестнулся на улице.«Когда один участник драки покидал место конфликта, второй незаметно украл его сумку. Но со слов подозреваемого, в сумке он обнаружил чуть больше 7 тысяч рублей. Сумка и ключи от автомобиля изъяты», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Следствию предстоит установить, сколько же денег было в сумке. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» по части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.