Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Общество
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Общество
На улице Бунина сгорел «BMW»
Происшествия
Липчанин поссорился с женой и заявил о похищении детей… тёщей!
Происшествия
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Происшествия
Читать все
Что такое женская логика?
Говорит Липецк
Улица в пригороде Липецка стала руслом реки
Общество
Липчанка съела рыбу и у нее чуть не начался перитонит
Здоровье
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Общество
Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей
Происшествия
В Липецке масштабное отключение электроэнергии оставило несколько улиц без работающих светофоров
Общество
80-летняя пенсионерка оказалась взаперти из-за снежной лавины
Происшествия
Работа всех светофоров в центре города восстановлена
Общество
По решению суда в Липецке отремонтируют дорогу
Общество
Караул! Один дом заливает фекалиями, в другом — течет крыша!
Общество
Читать все
Общество
907
53 минуты назад
5

Улица в пригороде Липецка стала руслом реки

Один из участков улицы полностью ушел под воду.

Улицу Солнечную в селе Косыревка залило талыми водами. Да так, что одby из ее участков превратился в настоящую реку.

«Подъезд к жилым домам регулярно затапливает во время дождей и таяния снега, вода покрывает и тротуар, и проезжую часть. Зимой снег не вывозят, а складируют на участках жителей, что загрязняет почву и нарушает природоохранные нормы. Администрация никаких мер не предпринимает, ссылаясь на отсутствие денег для обеспечения отвода воды. Неоднократные обращения в ЕДС результатов не дают. Воду не откачивают, снег не вывозят», — написали нам жители улицы.

В администрации села GOROD48 сообщили, что снег в селе чистится, а потоп на улице Солнечной только в одном месте: во впадине у первого дома. При обильном таянии снега и дожде, вода наполняет впадину и ничего с этим поделать невозможно. Кроме того, как уверили в администрации, с улицы есть альтернативный выезд — возле дома №63. Есть и проходы, один из которых отсыпан щебнем и по нему может проехать машина.
подтопление
1
2
6
0
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
20 минут назад
Дороги у нас в Косыревке чистят не хуже чем в городе. А если хочется убрать сугробы, то нанимайте технику за свои деньги и вывозите.
Ответить
Гость из будущего
22 минуты назад
Если не ошибаюсь,такие проблемы там начались после строительства тротуара.Там невооружённым глазом летом видно,что там низина получилась,а из за сплошного бордюра воде уходить некуда.Где глаза были когда строили и принимали?Лиш бы деньги освоить и отчитаться,а там как хотите.
Ответить
Житель
23 минуты назад
потому что снег с улиц вывозить надо, а не каналы изо льда на обочинах делать.
Ответить
Ель Сибирская
32 минуты назад
Понастроили огромных коттеджей, а денег на чистку дорог и вывоза снега нет? Жители человейников платят УК за чистку и вывоз снега. Почему вдруг жителям коттеджей должны чистить и вывозить снег бесплатно? Создавайте ТСЖ, вывозите снег, делайте дороги.
Ответить
Сселки
46 минут назад
в Сселках на Михайловской тоже самое.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить