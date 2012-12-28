Улица в пригороде Липецка стала руслом реки

Один из участков улицы полностью ушел под воду.

В вашем браузере отключен JavaScript

Улицу Солнечную в селе Косыревка залило талыми водами. Да так, что одby из ее участков превратился в настоящую реку.«Подъезд к жилым домам регулярно затапливает во время дождей и таяния снега, вода покрывает и тротуар, и проезжую часть. Зимой снег не вывозят, а складируют на участках жителей, что загрязняет почву и нарушает природоохранные нормы. Администрация никаких мер не предпринимает, ссылаясь на отсутствие денег для обеспечения отвода воды. Неоднократные обращения в ЕДС результатов не дают. Воду не откачивают, снег не вывозят», — написали нам жители улицы.В администрации села GOROD48 сообщили, что снег в селе чистится, а потоп на улице Солнечной только в одном месте: во впадине у первого дома. При обильном таянии снега и дожде, вода наполняет впадину и ничего с этим поделать невозможно. Кроме того, как уверили в администрации, с улицы есть альтернативный выезд — возле дома №63. Есть и проходы, один из которых отсыпан щебнем и по нему может проехать машина.