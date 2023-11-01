Общество
59 минут назад
Заасфальтирована последняя дорога по нацпроекту «БКД» в Липецке
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Дорожникам мешали энергетики, менявшие водопроводную сеть в 62-м детском саде.
Вчера вечером компания «СДК» завершила асфальтирование улицы Урицкого у детского сада №62. Так что можно сказать, в эксплуатацию сдан последний объект улично-дорожной сети, ремонтировавшихся в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Улица Урицкого стала и последней в районе Карьера из числа отремонтированных за три последних года. Новый асфальт на ней должны были уложить к 31 августа, но работа остановилась у детского сада №62-го, на территории которого «РВК-Липецк» меняла водопроводную сеть, и врезаться в магистральный водопровод энергетики были должны как раз под дорогой. Как только «РВК-Липецк» закончила работу, на улице Урицкого появилась новая дорога.
так выглядела эта дорога 31 августа
так сегодня, 1 ноября
Примечательно, что заменить водопровод на улице Урицкого «РВК-Липецк» собирался в 2025 году. Чтобы сберечь новый асфальт, мэрия попросила ресурсную организацию перенести инвестиционный проект на этот год. Сейчас «РВК-Липецк» заканчивает восстановление благоустройства на территории детского сада. В департаменте образования мэрии выражают надежду, что работа завершится к ближайшим заморозкам.
Улица Урицкого стала и последней в районе Карьера из числа отремонтированных за три последних года. Новый асфальт на ней должны были уложить к 31 августа, но работа остановилась у детского сада №62-го, на территории которого «РВК-Липецк» меняла водопроводную сеть, и врезаться в магистральный водопровод энергетики были должны как раз под дорогой. Как только «РВК-Липецк» закончила работу, на улице Урицкого появилась новая дорога.
так выглядела эта дорога 31 августа
так сегодня, 1 ноября
Примечательно, что заменить водопровод на улице Урицкого «РВК-Липецк» собирался в 2025 году. Чтобы сберечь новый асфальт, мэрия попросила ресурсную организацию перенести инвестиционный проект на этот год. Сейчас «РВК-Липецк» заканчивает восстановление благоустройства на территории детского сада. В департаменте образования мэрии выражают надежду, что работа завершится к ближайшим заморозкам.
1 249
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