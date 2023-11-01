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59 минут назад

Заасфальтирована последняя дорога по нацпроекту «БКД» в Липецке

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#ремонт дорог
Заасфальтирована последняя дорога по нацпроекту «БКД» в Липецке

Дорожникам мешали энергетики, менявшие водопроводную сеть в 62-м детском саде.

Вчера вечером компания «СДК» завершила асфальтирование улицы Урицкого у детского сада №62. Так что можно сказать, в эксплуатацию сдан последний объект улично-дорожной сети, ремонтировавшихся в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Улица Урицкого стала и последней в районе Карьера из числа отремонтированных за три последних года. Новый асфальт на ней должны были уложить к 31 августа, но работа остановилась у детского сада №62-го, на территории которого «РВК-Липецк» меняла водопроводную сеть, и врезаться в магистральный водопровод энергетики были должны как раз под дорогой. Как только «РВК-Липецк» закончила работу, на улице Урицкого появилась новая дорога.

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так выглядела эта дорога 31 августа 

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так сегодня, 1 ноября

Примечательно, что заменить водопровод на улице Урицкого «РВК-Липецк» собирался в 2025 году. Чтобы сберечь новый асфальт, мэрия попросила ресурсную организацию перенести инвестиционный проект на этот год. Сейчас «РВК-Липецк» заканчивает восстановление благоустройства на территории детского сада. В департаменте образования мэрии выражают надежду, что работа завершится к ближайшим заморозкам.

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#ремонт дорог

Комментарии (1)

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8 минут назад
Все, что выделили из Федерального бюджета освоили. Плакали наши дворы не попавшие в разнарядку по Федеральному бюджету, теперь так и останемся с ямами. Где наш транспортный налог, который мы оплатили?
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