сегодня, 13:47
«У каждого застройщика — свои интересы»
Так на вопрос депутата Николая Двугрошева о том, почему в новостройках не хватает парковочных мест, ответила вице-мэр Светлана Сурмий.
Этот департамент, пожалуй, является самым ключевым в мэрии, поскольку готовит документы для целого ряда программ, софинансируемых из регионального и федерального бюджетов. По этой причине едва ли не на каждой сессии депутаты голосуют за увеличение доходов и расходов городского бюджета. Вот и сегодня депутаты проголосовали за очередные правки, увеличившие расходы мэрии до рекордных 25,2 миллиарда рублей. Самые большие траты, 650 млн рублей, предусмотрены на строительство внутриквартальных дорог в микрорайоне «Взлетный». Эти средства городская администрация получила за счет федеральной программы «Стимул».
Похвалив мэрию за привлечение дополнительных денег, за разработку проектов реновации старых районов города и комплексную застройку новых, депутат Николай Двугрошев спросил, почему даже в новостройках липчанам не хватает парковочных мест?
— Ситуация удручающая. В новых микрорайонах вечером не проехать даже спецтранспорту!
Из ответа вице-мэра следовало, что при проектировании новой жилой застройки профильный департамент мэрии учитывает рекомендованный норматив — 450 машиномест на тысячу жителей. Но у каждого застройщика — свои интересы.
И здесь бы депутату дожать вице-мэра дополнительным вопросом: что важнее — нормативные акты или интересы частного бизнеса? Но Николай Двугрошев спросил о другом: предусматривают ли планы мэрии строительство многоярусных парковок? Светлана Сурмий ответила, что да. Более того, инвестор имеет возможность получить земельный участок для их строительства без торгов — настолько этот бизнес востребован. «У нас есть планы строительства таких парковок в центре Липецка, но их я пока озвучивать не буду».
Вице-мэра забросали другими вопросами. Депутата Евдокию Бычкову интересовало расселение двухэтажных бараков на улице Студеновской и освоение земельного участка между остановками «Памятник Чернобыльцам» и «Площадь Александра Невского», на котором до недавнего времени работал цветочный рынок.
Светлана Сурмий сообщила, что один из аварийных домов на улице Студеновской уже расселен и будет снесен к концу года. Его жильцы получили новые квартиры в микрорайоне-новостройке «Взлетный». На очереди — расселение соседних домов на Студеновской. Часть этой улицы, «от Христорождественской церкви до Сокола», вошла в один из проектов комплексного развития территорий, предполагающей снос старых домов и расселение их жильцов за счет частного бизнеса. В этом районе предусмотрена застройка домами не выше 8-ми этажей. Реализовать расселение всей улицы мешает техническая проблема: по Студеновской нужно проложить новый канализационный коллектор, и это должен сделать застройщик.
— Земельный участок на проспекте Победы, в районе площади Александра Невского, находится в частной собственности. Проект его планировки еще не утвержден. В этом месте предполагается высотная застройка.
Вице-спикер Евгений Павлов спросил, как обстоят дела с первым проектом КРТ — комплексной застройкой района старой нефтебазы в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова? Когда застройщик переселит жильцов аварийных домов на этой территории?
— Застройщик обязан это сделать в течение 10 лет. Первый дом на месте двух снесенных компания «Спецфундаментстрой» должна построить в 24-25 годах. Часть квартир в нем предусмотрена для жильцов аварийного жилфонда, — ответила вице-мэр.
Напомним, что в конце прошлого года администрация Липецка и ООО «Спецфундаментстрой» подписали договор, по условиям которого застройщик должен за свой счет освоить 4,5 гектара: снести 22 двухэтажных дома, пять из которых признаны аварийными, на их месте построить детсад на 150 мест и жилье общей площадью 72 тысячи кв. м. Второй договор на комплексное развитие двух территорий — в границах улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии, а также в районе улицы Радиаторной, — мэрия подписала с воронежской компанией «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ». Этот застройщик также снес пару старых домов в отведенном под реновацию районе в поселке ЛТЗ и уже начал строить многоэтажку, в которую переселит жителей 11 бараков из центра Липецка.
Депутат от района ЛТЗ Игорь Крутских спросил, будет ли благоустроен пляж за остановкой «Речная» и о том, когда, наконец, мэрия снесет давно расселенный старый четырехэтажный дом на улице Краснознаменной?
Из ответа Светланы Сурмий следовало, что благоустройство пляжа — это планы следующего года. На второй вопрос вице-мэр не ответила.
Депутат Игорь Подзоров напомнил Светлане Сурмий ее обещание обустроить уже в сентябре на пешеходном переходе у ТЦ «Уют» в начале проспекта Победы дополнительную решетку слива воды, образующей на «зебре» вечную лужу. «Уже конец октября, Светлана Игоревна. Мы решим эту проблему к концу года?»
Вице-мэр сослалась на занятость московской компании «Руслан-1», у которой все никак не дойдут руки до обустройства в проклятом месте дополнительного колодца-дождеприемника. «Эта решетка не была предусмотрена проектом реконструкции проспекта Победы. Думаю, к концу года эта работа может быть сделана. Будем стараться».
… Еще на этой сессии официально упразднили должность первого заместителя главы Липецка. Это было сделано для приведения существующих реалий с Уставом Липецка. Вместо этой должности опять-таки формально ввели должность вице-мэра, курирующего департаменты образования, физической культуры и спорта, развития территории, то есть де-юре подтвердив полномочия Анны Шамаевой.
Гость
Благоустройство пляжа
Это
смотритель зоопарка
Городу48 !!!!!!
Алькаш