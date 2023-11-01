Происшествия

11 минут назад

Мэрия перекрыла движение по Поперечному проезду и части Товарного

229
#ЧП
1
Мэрия перекрыла движение по Поперечному проезду и части Товарного

Причина: повреждение дороги при прокладке коллектора компанией «Экотерм».

И снова здасьте! Пресс-служба мэрии сообщила, о перекрытии движения по Поперечному и Товарному проездам «в связи повреждением дороги, возникшим при производстве работ по прокладке канализационного коллектора компанией «Экотерм»». Движение перекрыто от строения №4 по проезду Поперечный до строения №16 по Товарному проезду.

97c2295b-b205-42c5-8d76-8a61dd69ac5d.jpg

— Не знаю, что произошло. Мне еще не сообщили и причинах перекрытия дорог на Товарном и Поперечном проездах, — так прокомментировал GOROD48 информацию мэрии руководитель ООО «Экотерм» Кирилл Филонов.

o61go3xmo5mtihviyrqyfj5hms3h1ema.jpg

По одной из версий, глинистая суспензия-смазка, которую подают под давлением в канал, который выбирает бур, неконтролируемо пошла вверх и выдавила наружу дорожное покрытие, которое пошло волной.

Напомним, что именно компания «Экотерм» вечером 27 сентября пробила на кольце Трубного 600-миллиметровый водопровод, лишив на трое суток питьевой воды 23 тысячи горожан. Тогда виновником коммунальной аварии мэрия назвала проектную организацию, на схемах которой водопровод находился на иной глубине, чем это было известно «Экотерму».
229
#ЧП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Липчанин нашёл чужую карту и потратил с неё 11 665 рублей
#кража
2
Липчанин нашёл чужую карту и потратил с неё 11 665 рублей

сегодня, 14:21

Происшествия
Пожарные тушили автомобиль «Опель Вектра» и подвал липецкой многоэтажки
#МЧС #пожар
1
Пожарные тушили автомобиль «Опель Вектра» и подвал липецкой многоэтажки

сегодня, 09:41

Происшествия
Две женщины пострадали в вечерней аварии на улице Кривенкова
#авария #ДТП
Две женщины пострадали в вечерней аварии на улице Кривенкова

сегодня, 09:17

Происшествия
Воронежская ведунья-мошенница подстерегала липчан у больниц
#мошенничество
8
Воронежская ведунья-мошенница подстерегала липчан у больниц

сегодня, 08:51

Происшествия
Посредник в продаже самодельной винтовки получил два года условно
#оружие
3
Посредник в продаже самодельной винтовки получил два года условно

вчера, 17:44

Происшествия
Пытавшийся испортить свадьбу родственницы липчанин получил два года условно
#телефонный терроризм
1
Пытавшийся испортить свадьбу родственницы липчанин получил два года условно

вчера, 14:40

Происшествия