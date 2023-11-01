Происшествия
11 минут назад
Мэрия перекрыла движение по Поперечному проезду и части Товарного
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Причина: повреждение дороги при прокладке коллектора компанией «Экотерм».
И снова здасьте! Пресс-служба мэрии сообщила, о перекрытии движения по Поперечному и Товарному проездам «в связи повреждением дороги, возникшим при производстве работ по прокладке канализационного коллектора компанией «Экотерм»». Движение перекрыто от строения №4 по проезду Поперечный до строения №16 по Товарному проезду.
— Не знаю, что произошло. Мне еще не сообщили и причинах перекрытия дорог на Товарном и Поперечном проездах, — так прокомментировал GOROD48 информацию мэрии руководитель ООО «Экотерм» Кирилл Филонов.
По одной из версий, глинистая суспензия-смазка, которую подают под давлением в канал, который выбирает бур, неконтролируемо пошла вверх и выдавила наружу дорожное покрытие, которое пошло волной.
Напомним, что именно компания «Экотерм» вечером 27 сентября пробила на кольце Трубного 600-миллиметровый водопровод, лишив на трое суток питьевой воды 23 тысячи горожан. Тогда виновником коммунальной аварии мэрия назвала проектную организацию, на схемах которой водопровод находился на иной глубине, чем это было известно «Экотерму».
— Не знаю, что произошло. Мне еще не сообщили и причинах перекрытия дорог на Товарном и Поперечном проездах, — так прокомментировал GOROD48 информацию мэрии руководитель ООО «Экотерм» Кирилл Филонов.
По одной из версий, глинистая суспензия-смазка, которую подают под давлением в канал, который выбирает бур, неконтролируемо пошла вверх и выдавила наружу дорожное покрытие, которое пошло волной.
Напомним, что именно компания «Экотерм» вечером 27 сентября пробила на кольце Трубного 600-миллиметровый водопровод, лишив на трое суток питьевой воды 23 тысячи горожан. Тогда виновником коммунальной аварии мэрия назвала проектную организацию, на схемах которой водопровод находился на иной глубине, чем это было известно «Экотерму».
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