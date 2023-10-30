Общество

27 минут назад

Мэрия склоняется к реконструкции Октябрьского моста с установкой новых опор

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#Октябрьский мост #ремонт
Мэрия склоняется к реконструкции Октябрьского моста с установкой новых опор

Под этот проект уже найдены деньги. Предполагается, что он будет реализован к концу 2025 года.

Октябрьский мост, без упрочнения которого невозможно завершение концессии по реконструкции трамвайной сети Липецка, получит новые опоры. Об этом сегодня во время осмотра Сокольского моста рассказала Евгения Уваркина.

— По результатам обследования моста, проектировщики видят необходимость создания новых опор. Эта работа будет синхронизирована с реконструкцией трамвайных путей. Мы уже выделили финансирование — при изменении плана реконструкции улицы Папина, часть средств оставили для ремонта Октябрьского моста. В 2024–2025 годах мы надеемся на дополнительное финансирование, — рассказала Евгения Уваркина.

Предполагается, что проект завершится к концу 2025 года.

Напомним, в начале октября GOROD48 сообщал, что техническое состояние Октябрьского моста не предполагает перекладку трамвайных рельсов без усиления его конструкций. Предлагалось три решения — надстройка на 13 опорах моста новых несущих конструкций, установка новых опор, или возведение рядом с Октябрьским мостом нового альтернативного под движение трамваев.
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#Октябрьский мост #ремонт

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Вот это пугает!

3 минуты назад
Мэрия превратилась из градоначальника в градовредителя. Интересно хоть что-то хорошее получится у сегодняшнего руководства?
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