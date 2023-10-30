Мэрия склоняется к реконструкции Октябрьского моста с установкой новых опор

Под этот проект уже найдены деньги. Предполагается, что он будет реализован к концу 2025 года.





— По результатам обследования моста, проектировщики видят необходимость создания новых опор. Эта работа будет синхронизирована с реконструкцией трамвайных путей. Мы уже выделили финансирование — при изменении плана реконструкции улицы Папина, часть средств оставили для ремонта Октябрьского моста. В 2024–2025 годах мы надеемся на дополнительное финансирование, — рассказала Евгения Уваркина.



Предполагается, что проект завершится к концу 2025 года.



Напомним, в начале октября GOROD48 сообщал, что Октябрьский мост, без упрочнения которого невозможно завершение концессии по реконструкции трамвайной сети Липецка, получит новые опоры. Об этом сегодня во время осмотра Сокольского моста рассказала Евгения Уваркина.— По результатам обследования моста, проектировщики видят необходимость создания новых опор. Эта работа будет синхронизирована с реконструкцией трамвайных путей. Мы уже выделили финансирование — при изменении плана реконструкции улицы Папина, часть средств оставили для ремонта Октябрьского моста. В 2024–2025 годах мы надеемся на дополнительное финансирование, — рассказала Евгения Уваркина.Предполагается, что проект завершится к концу 2025 года.Напомним, в начале октября GOROD48 сообщал, что техническое состояние Октябрьского моста не предполагает перекладку трамвайных рельсов без усиления его конструкций . Предлагалось три решения — надстройка на 13 опорах моста новых несущих конструкций, установка новых опор, или возведение рядом с Октябрьским мостом нового альтернативного под движение трамваев.