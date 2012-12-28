«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Происшествия
сегодня, 11:34
Семилетний мальчик получил в ДТП перелом ключицы со смещением
Ребёнок лечится дома.
«Ребенка доставили в областную детскую больницу, где ему оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение», — сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Напомним, 2 марта около 16:00 в Липецке на улице 50 лет НЛМК столкнулись автомобили «Омода» с 43-летней женщиной за рулем и «Опель» под управлением 23-летнего водителя. С места аварии в больницу доставили водителя «Опеля» и 7-летнего пассажира «Омоды». Водитель после оказания помощи также был отпущен.
Комментарии (1)