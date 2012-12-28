Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Общество
сегодня, 14:31
В 11 школах Липецка завтра дистанционка
Это связано с проведением тренировочного ЕГЭ по математике.
Как сообщили GOROD48 в департаменте образования, дистанционное обучение на один день для учеников 1-10 классов введено только в пунктах проведения тренировочного экзамена — в Липецке таких школ 11.
Комментарии (2)