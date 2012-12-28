В 11 школах Липецка завтра дистанционка

Это связано с проведением тренировочного ЕГЭ по математике.

Сегодня родители учеников нескольких школ Липецка получили сообщение, что 4 марта — день дистанционного обучения. Это связано с проведением тренировочного ЕГЭ по математике в 11 классах, которое проводит Министерство образования Липецкой области. Поэтому одиннадцатиклассникам всё же придётся пойти в школу.Как сообщили GOROD48 в департаменте образования, дистанционное обучение на один день для учеников 1-10 классов введено только в пунктах проведения тренировочного экзамена — в Липецке таких школ 11.