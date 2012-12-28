Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
«Экомстителя» снял регистратор на проспекте Победы
Свой мусор он оставил на припаркованной у контейнеров машине.
Подобные истории за эту зиму проходили в Липецке несколько раз, например, в «Елецком», и на улице Московской горожане оставляли мусор на машинах перекрывших контейнерные площадки.
Правда, в случае снятом регистратором подход к мусорным бакам как раз свободен.
Добавим, что водителям, паркующим машины у контейнерных площадок, грозит штраф за нарушение правил благоустройства Липецка. За всеми площадкам ведется видеонаблюдение, а нарушителей определяет искусственный интеллект.
