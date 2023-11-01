Общество
56 минут назад
Асфальт на Поперечном проезде продержался год и вздулся из-за аварии
Движение по проезду перекрывается.
На Поперечном проезде, где сегодня во время прокладки самотёчного коллектора компанией «Экотерм», вздулся асфальт, устанавливают запрещающие знаки. Проезд будет закрыт от строения № 4 по проезду Поперечный до строения № 16 по Товарному проезду. Однако на знаки мало кто из водителей обращает внимание. По дороге продолжают ехать легковушки и грузовики.
— Тут три кирпича! Куда вы едите? — Возмущаются рабочие.
— Это же наше русское авось! — Отвечают водители.
Предположительно, асфальт на дороге вздулся из-за того, что вверх пошла глинистая суспензия-смазка, которую подают под давлением в канал, прокладываемый буром. Один из сотрудников, который находился на месте аварии, предположил, что прокол был сделан выше, чем надо.
Точной даты возобновления движения нет: «после устранения аварийной ситуации».
Добавим, что асфальт на проезде, в месте, которое называли липецким морем, из-за огромной лужи, уложили всего год назад.
— Тут три кирпича! Куда вы едите? — Возмущаются рабочие.
— Это же наше русское авось! — Отвечают водители.
Предположительно, асфальт на дороге вздулся из-за того, что вверх пошла глинистая суспензия-смазка, которую подают под давлением в канал, прокладываемый буром. Один из сотрудников, который находился на месте аварии, предположил, что прокол был сделан выше, чем надо.
Точной даты возобновления движения нет: «после устранения аварийной ситуации».
Добавим, что асфальт на проезде, в месте, которое называли липецким морем, из-за огромной лужи, уложили всего год назад.
БУ-ГА-ГА
Сергей
077
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