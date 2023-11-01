Общество

56 минут назад

Асфальт на Поперечном проезде продержался год и вздулся из-за аварии

4 489
#ЧП
1
Асфальт на Поперечном проезде продержался год и вздулся из-за аварии

Движение по проезду перекрывается.

На Поперечном проезде, где сегодня во время прокладки самотёчного коллектора компанией «Экотерм», вздулся асфальт, устанавливают запрещающие знаки. Проезд будет закрыт от строения № 4 по проезду Поперечный до строения № 16 по Товарному проезду. Однако на знаки мало кто из водителей обращает внимание. По дороге продолжают ехать легковушки и грузовики.





— Тут три кирпича! Куда вы едите? — Возмущаются рабочие.

— Это же наше русское авось! — Отвечают водители.



Предположительно, асфальт на дороге вздулся из-за того, что вверх пошла глинистая суспензия-смазка, которую подают под давлением в канал, прокладываемый буром. Один из сотрудников, который находился на месте аварии, предположил, что прокол был сделан выше, чем надо.



Точной даты возобновления движения нет: «после устранения аварийной ситуации».

Добавим, что асфальт на проезде, в месте, которое называли липецким морем, из-за огромной лужи, уложили всего год назад.
4 489
#ЧП
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

БУ-ГА-ГА

10 минут назад
Европейские технологии самые лучшие говорили они))))
ответить

Сергей

16 минут назад
Всё идет согласно намеченного плана.......... Два раза в одну лунку, мало.....
ответить

077

35 минут назад
Это фиаско Экотерм
ответить

Китайский магнитофен

38 минут назад
Действительно, а куда они едят?
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Из-за аварии на сетях электроснабжения в нескольких районах Липецка возможно понижение давления воды
#коммунальная авария #отключения
1
Из-за аварии на сетях электроснабжения в нескольких районах Липецка возможно понижение давления воды

27 минут назад

Общество
Маршрут № 19 изменен на время демонтажа подземного перехода
#общественный транспорт
1
Маршрут № 19 изменен на время демонтажа подземного перехода

сегодня, 15:53

Общество
В Липецке наконец-то нашли подрядчика ремонта ливневки на перекрестке Неделина-Фрунзе
#ливневка
7
В Липецке наконец-то нашли подрядчика ремонта ливневки на перекрестке Неделина-Фрунзе

сегодня, 14:49

Общество
Подземку демонтируют, а водители продолжают ездить через дворы
#подземный переход #Тракторный
10
Подземку демонтируют, а водители продолжают ездить через дворы

сегодня, 14:47

Общество
Заасфальтирована последняя дорога по нацпроекту «БКД» в Липецке
#ремонт дорог
3
Заасфальтирована последняя дорога по нацпроекту «БКД» в Липецке

сегодня, 14:33

Общество
Темой новогоднего Липецка могут стать драконы
#новый год #оформление города
19
Темой новогоднего Липецка могут стать драконы

сегодня, 14:12

Общество