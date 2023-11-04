Происшествия

сегодня, 09:58

На улице Титова мусоровоз провалился в недавний коммунальный раскоп

9 656
#Авария

Вытащить грузовой автомобиль смогли только с помощью подъемного крана.

Вчера вечером в Липецке мусоровоз провалился под землю. ЧП произошло на улице Германа Титова недалеко от детского садика №89.

Как рассказали GOROD48 местные жители, некоторое время назад в этом месте коммунальщики выкопали яму. Затем яму засыпали щебнем, убрали гаграждения и возобновили движения транспорта по дороге, которой пользуются родители малышей, чтобы подъехать к детскому садику.

На, видимо, яму заделали не лучшим образом. По крайней мере, грузовую машину залатаная дорога не выдержала. Заднее колесо мусоровоза почти полностью ушло под землю.

На выручку бедолаге поспешил самосвал, но вызволить товарища из беды он не сумел. Позже на подмогу приехал автокран, который и достал грузовик из западни.

9 656
#Авария

Комментарии (9)

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Депутат

6 минут назад
Пора менять герб Липецка, надо изобразить липу засохшую, т.е. без листьев, чтоб росла на краю раскопа, а с другой стороны - горбато уложенная тротуарная плитка
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Галина

12 минут назад
«мусоровоз провалился под землю» - город48, сами хоть иногда понимаете, что написали?
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Ну вы догадались ?

22 минуты назад
Если не назвали ресурственников то это точно одна из неподкопаемых в городе на которую даже мэр с губернатором не могут слово сказать.
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Неравнодушная

24 минуты назад
Гость11, Это все потому,что у власти менеджеры с купленными дипломами,а не хозяйственники! Весь город перерыт,яма на яме.Уложенная плитка ходит волной,на перезодах лужи по колено! И как это все принимают!?
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Гость.

26 минут назад
Эти ресурсоснобжающия организация знает про глубину трамбовку? Или там опять грунт под мыло из за порыва воды? Видел как они ямы засыпают и эксковатора трамбуют грунт. Да потом дороги по 2-3 раза перестают из за посадок.
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Лиза

30 минут назад
А нас куда не ткни, везде косорукие работники, элементарного нормально сделать не могут.
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Партработник

30 минут назад
Это по новым технологиям яму заделали. Через месяц она должна будет затвердеть.
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Ванька Грозный

34 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Гость11

36 минут назад
Недавно такой же случай был . Что за спецы ? Трубы рвут , дороги латают кое как , даже яму по нормальному закопать не могут .
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