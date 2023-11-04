На улице Титова мусоровоз провалился в недавний коммунальный раскоп

Вытащить грузовой автомобиль смогли только с помощью подъемного крана.

В вашем браузере отключен JavaScript

Вчера вечером в Липецке мусоровоз провалился под землю. ЧП произошло на улице Германа Титова недалеко от детского садика №89.

Как рассказали GOROD48 местные жители, некоторое время назад в этом месте коммунальщики выкопали яму. Затем яму засыпали щебнем, убрали гаграждения и возобновили движения транспорта по дороге, которой пользуются родители малышей, чтобы подъехать к детскому садику.

На, видимо, яму заделали не лучшим образом. По крайней мере, грузовую машину залатаная дорога не выдержала. Заднее колесо мусоровоза почти полностью ушло под землю.

На выручку бедолаге поспешил самосвал, но вызволить товарища из беды он не сумел. Позже на подмогу приехал автокран, который и достал грузовик из западни.